Seconda vittoria in 5 giorni per il Barcellona femminile contro il Real Madrid. Grazie al 3-0 nel clasico di Liga F, il passivo è di 9-2 in soli 180 minuti alle blancos. Giovedì si giocherà il ritorno di Champions tra le due formazioni

Francesco Di Chio 30 marzo - 11:15

Dopo il sonoro 6-2 inflitto in Champions alle rivali del Real Madrid, il Barcellona femminile ha sconfitto nuovamente la blancos, questa volta con un netto 3-0. Una passeggiata delle ragazze allenate da Pere Romeu, che con questa vittoria mettono un punto definitivo nella corsa per la conquista del titolo.

Il Real Madrid ci prova, ma viene travolto dal Barcellona — Dopo la bruciante sconfitta in Champions League subita il Real Madrid di Pau Quesada ha provato a riorganizzarsi, ma non è bastato. In cinque giorni è arrivata la seconda sconfitta casalinga contro le rivali azulgrana. La partita è stata decisa dall'attacco catalano, completamente rinnovato rispetto alla partita di Champions. In più il Real deve ringraziare il suo portiere Misa che, autrice di una prestazione straordinaria, ha evitato che il passivo fosse molto più alto.

Nonostante l'atteggiamento iniziale più aggressivo delle ragazze in bianco, la partita ha preso la piega a cui ormai siamo abituati. Senza neanche troppi sforzi, le ragazze catalane hanno dominato la partita, a tratti quasi passeggiando. La vittoria nel match porta le azulgrana a 13 di punti di vantaggio rispetto al Real Madrid che, a soli 6 incontri dalla fine, significano vittoria del titolo di campionesse della Liga F.

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Le catalane troppo superiori — Come detto il Real ha approcciato la gara in maniera aggressiva, cercando di spaventare le avversarie. Ma le pile delle blancos si sono scaricate abbastanza in fretta: al minuto 18 infatti Ona Batlle dopo un passaggio di Patri segna un gran gol sul secondo palo. Il Barcellona a questo punto spinge sull'acceleratore e cerca il gol del raddoppio, che non arriva solo grazie alle grandi parate di Misa. Non arriva fino al 51esimo minuto, minuto in cui Alexia Putellas trasforma un cross di Graham nella rete del 2-0.

Il gol della Putellas è il 100esimo gol segnato dal Barcellona al Tacon-Real Madrid. 4 minuti dopo un autogol di Lakrar mette fine ad un incontro che mai è stato in discussione. Se il Barcellona può festeggiare la vittoria del titolo, per il quale manca solo l'aritmetica, non può festeggiare il Real Madrid: giovedì 2 aprile infatti ci sarà l'ennesimo classico, per il ritorno della gara di Champions League.