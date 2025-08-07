derbyderbyderby calcio estero Pallone d’Oro femminile, ecco le candidate: ci sono Girelli e Cantore

Pallone d’Oro femminile, ecco le candidate: ci sono Girelli e Cantore

Tra le 30 calciatrici che puntano alla vittoria finale c'è la detentrice Bonmati e la juventina Girelli, una italiana in lizza
Jacopo del Monaco
Oggi, France Football ha annunciato le 30 candidate che si contenderanno il Pallone d'Oro femminile. Il quotidiano francese ha svelato la lista dei vari riconoscimenti, tra cui anche il più noto Pallone d'Oro per il calcio maschile. Tra le calciatrici che sono in lizza, Sofia Cantore e Cristiana Girelli rappresenteranno l'Italia, con quest'ultima che gioca nella Juventus.

Barcellona, Spagna - 3 novembre 2024: Aitana Bonmati col Pallone d'Oro. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)
Dal 2018, il quotidiano transalpino France Football ha istituito il Pallone d'Oro anche per le calciatrici. La prima ad aggiudicarsi il riconoscimento e, quindi, ad essere entrata di diritto nella storia del calcio è la norvegese Ada Hegerberg, che milita nell'Olympique Lione. Nel 2019, invece, la statunitense Megan Rapinoe, oggi ex calciatrice, ha portato a casa il riconoscimento. Dal 2021 fino alla scorsa edizione, invece, il Barcellona sta dominando la classifica dei club con più Palloni d'Oro femminili grazie a due spagnole: Alexia Putellas, vincitrice nel 2021 e nel 2022; Aitana Bonmati, che detiene il premio individuale da due edizioni. Per quest'anno, le due calciatrici del Barça saranno tra le candidate, mentre Cantore e la bianconera Girelli rappresenteranno con orgoglio l'Italia

Ecco, quindi, le 30 candidate al Pallone d'Oro di quest'anno:

  • Barbra Banda (Orlando Pride);

  • Sandy Baltimore (Chelsea);

  • Aitana Bonmati (Barcellona);

  • Lucy Bronze (Chelsea);

  • Mariona Caldentey (Arsenal);

  • Klara Buhl (Bayern Monaco);

  • Steph Catley (Arsenal);

  • Sofia Cantore (Washington Spirit);

  • Melchie Dumornay (Olympique Lione);

  • Temwa Chawinga (Kansas City Current);

  • Emily Fox (Arsenal);

  • Cristiana Girelli (Juventus);

  • EstherGonzalez(Gotham FC);

  • Caroline Graham Hansen (Barcellona);

  • Patri Guijarro (Barcellona);

  • Amanda Gutierres (Palmeiras);

  • Hannah Hampton (Chelsea);

  • PernilleHarder (Bayern Monaco);

  • Lindsey Heaps (Lione);

  • Chloe Kelly(ManchesterCity ed Arsenal);

  • Frida L. Maanum (Arsenal);

  • Marta (Orlando Pride);

  • Clara Mateo(Paris FC);

  • Ewa Pajor (Barcellona);

  • Claudia Pina (Barcellona);

  • Alexia Putellas (Barcellona);

  • Johanna R. Kaneryd (Chelsea);

  • Alessia Russo (Arsenal);

  • Caroline Weir (Real Madrid);

  • Leah Williamson (Arsenal).

