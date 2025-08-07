Oggi, France Football ha annunciato le 30 candidate che si contenderanno il Pallone d'Oro femminile . Il quotidiano francese ha svelato la lista dei vari riconoscimenti, tra cui anche il più noto Pallone d'Oro per il calcio maschile. Tra le calciatrici che sono in lizza, Sofia Cantore e Cristiana Girelli rappresenteranno l'Italia, con quest'ultima che gioca nella Juventus .

Pallone d'Oro femminile, la lista delle candidate

Dal 2018, il quotidiano transalpino France Football ha istituito il Pallone d'Oro anche per le calciatrici. La prima ad aggiudicarsi il riconoscimento e, quindi, ad essere entrata di diritto nella storia del calcio è la norvegese Ada Hegerberg, che milita nell'Olympique Lione. Nel 2019, invece, la statunitense Megan Rapinoe, oggi ex calciatrice, ha portato a casa il riconoscimento. Dal 2021 fino alla scorsa edizione, invece, il Barcellona sta dominando la classifica dei club con più Palloni d'Oro femminili grazie a due spagnole: Alexia Putellas, vincitrice nel 2021 e nel 2022; Aitana Bonmati, che detiene il premio individuale da due edizioni. Per quest'anno, le due calciatrici del Barça saranno tra le candidate, mentre Cantore e la bianconera Girelli rappresenteranno con orgoglio l'Italia