derbyderbyderby calcio estero Pallone d’Oro 2025, tutti i candidati: sorpresa McTominay e un unico italiano

Il riconiscimento

Pallone d’Oro 2025, tutti i candidati: sorpresa McTominay e un unico italiano

Pallone d’Oro 2025, tutti i candidati: sorpresa McTominay e un unico italiano - immagine 1
Tra i calciatori che punteranno alla vittoria finale, ci sono pochi giocatori della Serie A e l'Italia è rappresentata dal solo Donnarumma
Jacopo del Monaco
Jacopo del Monaco

Nella giornata odierna, France Football ha annunciato i nomi dei 30 candidati al Pallone d'Oro 2025. Dopo aver svelato chi si contenderà gli altri riconoscimenti, il quotidiano è passato a quelli del premio più atteso. Per quest'edizione, Gianluigi Donnarumma rappresenterà l'Italia, ci saranno pochi giocatori della Serie A e non si sarà neanche Rodri, detentore del premio individuale. A causa di un grave infortunio, il centrocampista spagnolo ha saltato praticamente tutte la scorsa stagione.

Pallone d'Oro 2025, ecco i 30 candidati

Il 22 settembre, presso il Teatro du Chatelet di Parigi, si terrà la cerimonia durante la quale verranno consegnati i premi istituiti da France Football. Verranno premiati i migliori e le migliori, visto che ci saranno riconoscimenti sia per il calcio maschile che per quello femminile. Si consegnerà il Trofeo Kopa, per i migliori Under 21, ed anche quello Cruijff per gli allenatori ed il Trofeo Jasin, che andrà ai portieri.

Poi ci sarà la consegna del Pallone d'Oro femminile e maschile e, da anni, il secondo è quello più ambito, atteso e quasi sempre discusso. Ad oggi, il calciatore con più Palloni d'Oro è Lionel Messi, che ne ha conquistati 8 dal 2009 al 2023. Lo scorso anno il premio individuale è andato allo spagnolo Rodri, centrocampista del Manchester City, anche se la sua vittoria è stata criticata. Per quest'edizione, pochi rappresenteranno la Serie A.

Pallone d’Oro 2025, tutti i candidati: sorpresa McTominay e un unico italiano- immagine 2
NAPOLI, ITALIA - 23 MAGGIO: Scott McTominay del Napoli. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Ecco la lista completa dei 30 candidati al Pallone d'Oro di quest'anno:

  • Jude Bellingham (Real Madrid);

  • Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain);

  • Ousmane Dembélé (Psg);

  • Désiré Doué (Psg);

  • Denzel Dumfries (Inter);

  • Serhou Guirassy (Borussia Dortmund);

  • Viktor Gyokeres (Sporting Lisbona ed Arsenal);

  • Erling Haaland (Manchester City);

  • Achraf Hakimi (Psg);

  • Harry Kane (Bayern Monaco);

  • Kvicha Kvaratskhelia (Napoli e Psg);

  • Robert Lewandowski (Barcellona);

  • Alexis Mac Allister (Liverpool);

  • Lautaro Martinez (Inter);

  • Kylian Mbappé (Real Madrid);

  • Scott McTominay (Napoli);

  • Nuno Mendes (Psg);

  • Joao Neves (Psg);

  • Michael Olise (Bayern Monaco);

  • Cole Palmer (Chelsea);

  • Pedri (Barcellona);

  • Raphinha (Barcellona);

  • Declan Rice (Arsenal);

  • Fabian Ruiz (Psg);

  • Mohamed Salah (Liverpool);

  • Virgil van Dijk (Liverpool);

  • Vinicius jr (Real Madrid);

  • Vitinha (Psg);

  • FlorianWirtz(BayerLeverkusen e Liverpool);

  • Lamine Yamal (Barcellona).

    • Leggi i
    commenti
    Calcio estero: tutte
    le notizie

    © RIPRODUZIONE RISERVATA