Nella giornata odierna, France Football ha annunciato i nomi dei 30 candidati al Pallone d'Oro 2025. Dopo aver svelato chi si contenderà gli altri riconoscimenti, il quotidiano è passato a quelli del premio più atteso. Per quest'edizione, Gianluigi Donnarumma rappresenterà l'Italia, ci saranno pochi giocatori della Serie A e non si sarà neanche Rodri, detentore del premio individuale. A causa di un grave infortunio, il centrocampista spagnolo ha saltato praticamente tutte la scorsa stagione.
Il riconiscimento
Pallone d’Oro 2025, tutti i candidati: sorpresa McTominay e un unico italiano
Pallone d'Oro 2025, ecco i 30 candidati
Il 22 settembre, presso il Teatro du Chatelet di Parigi, si terrà la cerimonia durante la quale verranno consegnati i premi istituiti da France Football. Verranno premiati i migliori e le migliori, visto che ci saranno riconoscimenti sia per il calcio maschile che per quello femminile. Si consegnerà il Trofeo Kopa, per i migliori Under 21, ed anche quello Cruijff per gli allenatori ed il Trofeo Jasin, che andrà ai portieri.
Poi ci sarà la consegna del Pallone d'Oro femminile e maschile e, da anni, il secondo è quello più ambito, atteso e quasi sempre discusso. Ad oggi, il calciatore con più Palloni d'Oro è Lionel Messi, che ne ha conquistati 8 dal 2009 al 2023. Lo scorso anno il premio individuale è andato allo spagnolo Rodri, centrocampista del Manchester City, anche se la sua vittoria è stata criticata. Per quest'edizione, pochi rappresenteranno la Serie A.
Ecco la lista completa dei 30 candidati al Pallone d'Oro di quest'anno:
