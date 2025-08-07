Il 22 settembre , presso il Teatro du Chatelet di Parigi, si terrà la cerimonia durante la quale verranno consegnati i premi istituiti da France Football. Verranno premiati i migliori e le migliori, visto che ci saranno riconoscimenti sia per il calcio maschile che per quello femminile. Si consegnerà il Trofeo Kopa , per i migliori Under 21, ed anche quello Cruijff per gli allenatori ed il Trofeo Jasin , che andrà ai portieri.

Poi ci sarà la consegna del Pallone d'Oro femminile e maschile e, da anni, il secondo è quello più ambito, atteso e quasi sempre discusso. Ad oggi, il calciatore con più Palloni d'Oro è Lionel Messi, che ne ha conquistati 8 dal 2009 al 2023. Lo scorso anno il premio individuale è andato allo spagnolo Rodri, centrocampista del Manchester City, anche se la sua vittoria è stata criticata. Per quest'edizione, pochi rappresenteranno la Serie A.