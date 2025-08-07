Il quotidiano francese France Football ha annunciato i candidati e le candidate al Trofeo Kopa . I migliori giovani del calcio maschile e femminile di questo 2025 riceveranno il premio istituito dal quotidiano. Nelle due liste, non sono presenti rappresentanti italiani, ma la Serie A è rappresentante dal turco Kenan Yildiz della Juventus .

Trofeo Kopa, i candidati per il premio maschile

Dal 2018, France Football si occupa di assegnare un premio individuale al miglior calciatore Under 21 a livello mondiale. Il quotidiano, chiamando questo riconoscimento Trofeo Kopa, ha voluto omaggiare Raymond Kopa, che ne 1958 ha vinto il Pallone d'Oro diventando il primo francese nella storia del calcio a ricevere il premio. Il primo calciatore a vincere il trofeo è stato Kylian Mbappé, che giocava nel Paris Saint-Germain. Nel 2019, l'olandese Matthijs De Ligt ha ricevuto il premio ed è, ancora oggi, l'unico calciatore della Serie A ad aver vinto, visto che quell'anno vestiva la maglia della Juve. Dal 2021 al 2024, il Barcellona ha quasi sempre portato a casa il trofeo, tranne nel 2022 quando ha vinto Jude Bellingham: Pedri, Gavi e Lamine Yamal.