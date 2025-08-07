Il quotidiano francese France Football ha annunciato i candidati e le candidate al Trofeo Kopa. I migliori giovani del calcio maschile e femminile di questo 2025 riceveranno il premio istituito dal quotidiano. Nelle due liste, non sono presenti rappresentanti italiani, ma la Serie A è rappresentante dal turco Kenan Yildiz della Juventus.
Pallone d'Oro
Trofeo Kopa 2025, tutti i candidati: nessun italiano, solo Yildiz per la Serie A
Trofeo Kopa, i candidati per il premio maschile
Dal 2018, France Football si occupa di assegnare un premio individuale al miglior calciatore Under 21 a livello mondiale. Il quotidiano, chiamando questo riconoscimento Trofeo Kopa, ha voluto omaggiare Raymond Kopa, che ne 1958 ha vinto il Pallone d'Oro diventando il primo francese nella storia del calcio a ricevere il premio. Il primo calciatore a vincere il trofeo è stato Kylian Mbappé, che giocava nel Paris Saint-Germain. Nel 2019, l'olandese Matthijs De Ligt ha ricevuto il premio ed è, ancora oggi, l'unico calciatore della Serie A ad aver vinto, visto che quell'anno vestiva la maglia della Juve. Dal 2021 al 2024, il Barcellona ha quasi sempre portato a casa il trofeo, tranne nel 2022 quando ha vinto Jude Bellingham: Pedri, Gavi e Lamine Yamal.
Ecco i candidati di quest'anno:
Le ragazze candidate alla vittoria finale—
Da quest'anno, France Football assegnerà il riconoscimento individuale anche alla miglior calciatrice Under 21 di quest'anno. Colei che otterrà il premio individuale, diverrà la prima giocatrice nella storia del calcio a ricevere il trofeo intitolato alla leggenda francese del Real Madrid. Anche qui, non ci sono italiane e nemmeno calciatrici della Serie A femminile.
Ecco le candidate al Trofeo Kopa 2025:
