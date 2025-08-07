derbyderbyderby calcio estero Trofeo Kopa 2025, tutti i candidati: nessun italiano, solo Yildiz per la Serie A

Il quotidiano francese France Football ha annunciato i candidati al premio per il miglior giovane e la miglior giovane dell'anno
Jacopo del Monaco

Il quotidiano francese France Football ha annunciato i candidati e le candidate al Trofeo Kopa. I migliori giovani del calcio maschile e femminile di questo 2025 riceveranno il premio istituito dal quotidiano. Nelle due liste, non sono presenti rappresentanti italiani, ma la Serie A è rappresentante dal turco Kenan Yildiz della Juventus.

Trofeo Kopa, i candidati per il premio maschile

Dal 2018, France Football si occupa di assegnare un premio individuale al miglior calciatore Under 21 a livello mondiale. Il quotidiano, chiamando questo riconoscimento Trofeo Kopa, ha voluto omaggiare Raymond Kopa, che ne 1958 ha vinto il Pallone d'Oro diventando il primo francese nella storia del calcio a ricevere il premio. Il primo calciatore a vincere il trofeo è stato Kylian Mbappé, che giocava nel Paris Saint-Germain. Nel 2019, l'olandese Matthijs De Ligt ha ricevuto il premio ed è, ancora oggi, l'unico calciatore della Serie A ad aver vinto, visto che quell'anno vestiva la maglia della Juve. Dal 2021 al 2024, il Barcellona ha quasi sempre portato a casa il trofeo, tranne nel 2022 quando ha vinto Jude Bellingham: Pedri, Gavi e Lamine Yamal.

Ecco i candidati di quest'anno:

  • Lamine Yamal (Barcellona), detentore del riconoscimento;

  • Ayyoub Bouaddi (Lille);

  • Pau Cubarsí (Barcellona);

  • Désiré Doué (Paris Saint-Germain);

  • Estevão (Chelsea);

  • Dean Huijsen (Real Madrid);

  • Myles Lewis-Skelly (Arsenal);

  • Rodrigo Mora (Porto);

  • João Neves (Paris Saint-Germain);

  • Kenan Yildiz (Juventus).

    • Le ragazze candidate alla vittoria finale

    Da quest'anno, France Football assegnerà il riconoscimento individuale anche alla miglior calciatrice Under 21 di quest'anno. Colei che otterrà il premio individuale, diverrà la prima giocatrice nella storia del calcio a ricevere il trofeo intitolato alla leggenda francese del Real Madrid. Anche qui, non ci sono italiane e nemmeno calciatrici della Serie A femminile.

    Ecco le candidate al Trofeo Kopa 2025:

  • Michelle Agyemang (Arsenal);

  • Linda Caicedo (Real Madrid);

  • Wieke Captein (Chelsea);

  • Vicky López (Barcellona);

  • Claudia Martínez Ovando (Olimpia Asunción).

