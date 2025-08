La UEFA ha imposto anche il divieto di trasferta per la prossima sfida di Champions League. Intanto la squadra di Luis Enrique dovrà pagare una multa di 148 mila a causa dei disordini post-finale.

Mattia Celio Redattore 2 agosto 2025 (modifica il 2 agosto 2025 | 17:55)

A due mesi dalla fine della Champions League, la partita che ha visto il PSG surclassare l'Inter per 5-0 è tornata a fare parlare di sè. Questa volta non in riferimento a statistiche o record infranti, ma per questioni al di fuori del contesto sportivo. Il club francese, infatti, è stato multato per i danni arrecati dai propri sostenitori durante la sfida contro i nerazzurri del 31 maggio.

Champions League, multa salata per il PSG a causa di danni provocati dai tifosi — Sono passati ormai due mesi dalla magica notte di Monaco, almeno per i tifosi del PSG. Il roboante e mai in discussione 5-0 contro l'Inter di Simone Inzaghi è passato alla storia come la vittoria con il divario più largo in una finale in tutta la storia del calcio. Tuttavia, la vittoria della Champions League è stata macchiata da alcuni comportamenti fuori luogo che non sono passati inosservati agli occhi della UEFA, che proprio nelle ultime ore ha ufficializzato i provvedimenti.

Subito dopo il fischio finale, i sostenitori parigini si sono immediatamente precipitati in campo con l'intento di festeggiare con i propri beniamini. Allo stesso tempo, però, durante la festa sono stati provocati diversi disordini a causa di lanci di oggetti e dell'accensione di fuochi d'artificio.

Proprio per questo, la squadra di Luis Enrique sarà costretta a pagare una multa da 148 mila euro complessivi, a cui si aggiunge il divieto di trasferta per i propri tifosi in occasione della prossima gara europea. Oltre ai 100 mila euro, il club dovrà pagare anche 30 mila euro per lancio di oggetti, 10 mila euro per la trasmissione di messaggi non idonei a un evento sportivo e per aver screditato l'Uefa. A chiudere il provvedimento, poi, ci sono anche gli 8 mila euro per i danni provocati all'impianto.