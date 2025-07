Dalla finale alla storia: il PSG vende la rete della vittoria sull’Inter

Il cimelio della partita del 31 maggio 2025 è andato esaurito in poche ore

Danilo Loda 29 luglio - 11:01

Il Paris Saint-Germain continua a cavalcare l’onda dell’entusiasmo dopo la storica vittoria per 5-0 contro l’Inter nella finale di Champions League disputata lo scorso maggio all’Allianz Arena di Monaco. Per celebrare il trionfo, il club parigino ha deciso di lanciare un'iniziativa esclusiva dedicata ai tifosi per ricordare quella memorabile notte di Monaco: la messa in vendita di un frammento autentico della rete della porta utilizzata durante la finale vinta dal PSG.

PSG: un pezzo della "storica" rete costa 240 euro — Attraverso il proprio sito ufficiale, il PSG ha messo in preordine una cornice in edizione limitata che contiene un pezzo della rete utilizzata nel match, accompagnata da fotografie commemorative e rifinita con una cornice d’argento. Il prezzo di questo oggetto da collezione? 240 euro. Costo che non ha scoraggiato i tifosi parigini, visto che il cimelio è andato esaurito in poche ore. Dopotutto era un'occasione unica per avere tra le mani un ricordo tangibile di quella che è stata, finora, la più grande notte europea della storia del club.

La vendita di questo cimelio arriva a pochi giorni dall’esposizione del trofeo della Champions League nei corridoi del Parco dei Principi, dove i tifosi parigini hanno potuto vedere da vicino la Coppa dalle grandi orecchie a partire dallo scorso 22 luglio.

La nuova stagione inizia con la Supercoppa europea — Dopo una stagione straordinaria, culminata con quattro trofei, tra cui appunto la Champions League, il PSG guarda ora con ottimismo all’inizio della nuova annata. La squadra di Luis Enrique debutterà ufficialmente il 13 agosto nella Supercoppa Europea contro il Tottenham, in quella che sarà l’occasione per aggiungere un altro titolo alla bacheca già ricca del club. Quattro giorni più tardi, i campioni di Francia esordiranno in Ligue 1 con una trasferta a Nantes.