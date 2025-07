Hamrun-Dinamo Kyev 0-3, il recap del match di andata di Champions League

Hamrun-Dinamo Kyev, il primo tempo

All'Hibernians Ground di Paola i padroni di casa provano a mettere in difficoltà i più quotati avversari con un 4-4-2 e Simkus dietro l'unica punta Koffi. In campo il figlio del direttore sportivo del Catanzaro Ciro Polito, Vincenzo. Yarmolenko e Kabaev invece supportano Vanat nel 4-3-3 schierato dagli ospiti, fuori inizialmente Shaparenko e Voloshyn. La prima vera occasione è per i maltesi, con Eder che calcia addosso al portiere dopo aver rubato palla a un difensore avversario. Un minuto dopo la rete della Dinamo: lunghissima azione partita dal basso, con Buyalskyy che serve in area Vanat, tutto solo davanti a Bonello. Al 26' ancora la punta ucraina si mangia questa volta il raddoppio dopo aver scavalcato l'estremo difensore. Al secondo minuto di recupero Popov svetta in area di testa e segna lo 0-2 ma il Var annulla tutto per una posizione di fuorigioco.