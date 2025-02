L'allenatore del Barcellona, Hansi-Flick, ha parlato in conferenza stampa in vista della semifinale di andata di Copa del Rey contro l'Atletico Madrid

La Copa del Rey entra nel vivo con in gioco le semifinali. Si parte subito dall'Estadi Olímpic Lluís Companys, dove martedì 25 febbraio alle 21:30 il Barcellona riceverà la visita dell'Atlético Madrid di Diego Simeone nella gara di andata. Il match di ritorno al Civitas Metropolitano è in programma mercoledì 2 aprile alle 21:30.

Alla vigilia dell'atteso match contro i Colchoneros del "Cholo" Simeone ha parlato in conferenza stampa l'allenatore del Barcellona, Hans-Dieter Flick. Queste le sue parole: "L'Atlético Madrid è una grande squadra. Hanno investito molto nella squadra, stanno facendo davvero bene. Hanno la migliore difesa e in avanti hanno grandi giocatori. Dovremo dare il massimo. Ce la metteremo tutta in partita. Vogliamo dimostrare cosa sappiamo fare. La mentalità della squadra è eccellente, così come l'atteggiamento. E l'atmosfera, in particolare, sarà fantastica. È quello che mi piace di più".

Barcellona-Atlético Madrid, le parole di Flick alla vigilia della semifinale di Copa del Rey — Prosegue così Flick in conferenza stampa: "Quello di cui sono davvero felice è che la squadra è unita. Non solo i giocatori, tutti quanti dallo staff alla società ai tifosi. Questo dimostra che siamo una grande squadra. Tutti danno il 100% per aiutare la squadra e i giocatori. Io sono responsabile della gestione del gruppo squadra, ma ci sono esperti meravigliosi che lavorano attorno ai giocatori. La maggior parte dei giocatori è in gran forma, questo dimostra il buon lavoro che si sta facendo, anche se non è per nulla facile".

L'ultimo confronto in campionato contro l'Atlético Madrid non ha sorriso ai blaugrana, sconfitti in casa dai Colchoneros per 2-1 (pareggio biancorosso di Rodrigo De Paul dopo vantaggio di Pedri, al 96' il gol vittoria di Alexander Sorloth) il 21 dicembre in occasione della diciottesima giornata de LaLiga. Flick si è espresso così: "Quello che abbiamo imparato è che possiamo giocare un ottimo calcio, ai massimi livelli, ma se abbiamo delle occasioni dobbiamo sfruttarle a dovere". Per la gara d'andata delle semifinali di Copa del Rey contro un avversario complicato come l'Atlético Madrid di Simeone, Flick sperava in un Estadi Olímpic pieno: "Abbiamo bisogno che i tifosi ci aiutino per questa partita davvero dura".

Le polemiche arbitrali in Spagna — Flick, nel corso della conferenza stampa, è tornato a parlare del caso arbitri in Spagna: "Quello che stanno facendo con gli arbitri in questo momento in Spagna è sconcertante. Tutti commettiamo errori e se ciò accade durante una partita, penso sia responsabilità degli allenatori e dei giocatori proteggere gli arbitri. Invece cerchiamo sempre delle scuse, se perdiamo è sempre colpa dell'arbitro. Dobbiamo fidarci di loro".

Sul possibile impiego di Lamine Yamal contro l'Atlético Madrid: "Dovremo aspettare e vedere, penso che sarà in grado di giocare. Sono positivo, ma dovremo vedere cosa dice il dottore. Dobbiamo gestirlo con grande attenzione. Dani Olmo? Penso che possa essere un titolare, ma è anche più importante dire che dobbiamo prenderci cura di lui. Il gol che ha segnato contro il Las Palmas è stato molto importante". La sua situazione contrattuale dell'ex Lipsia continua a tenere banco, con le recenti dichiarazioni di Javier Tebas, presidente della Liga, che ha messo in dubbio l registrazione definitiva del giocatore con il club blaugrana: "Non voglio sbilanciarmi, per me conta solo che possa giocare adesso. Sono sorpreso da alcune cose che accadono nel club, ma sono felice di essere qui", ha chiosato Flick.

Per concludere, Flick ha parlato della concorrenza a centrocampo tra De Jong e Casadó: "Abbiamo molte opzioni valide in quella posizione, ogni giocatore offre caratteristiche diverse. Deciderò domani chi giocherà contro l’Atlético Madrid".