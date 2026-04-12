Il pensiero dell'allenatore blaugrana va subito alla prossima partita: il derby spagnolo in Champions contro il Cholo Simeone

Giammarco Probo 12 aprile - 11:36

Il Barcellona di Flick fa suo il derby contro l’Espanyol e manda un segnale forte nella corsa al vertice, consolidando il vantaggio sul Real Madrid e confermando il proprio ottimo momento di forma. Una vittoria pesante, maturata con autorità, che permette ai blaugrana di gestire con maggiore serenità il distacco dai rivali diretti. Ma il tempo per festeggiare è poco: l’attenzione è già rivolta alla sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid, un crocevia fondamentale per conquistare un posto in semifinale e dare ulteriore slancio a una stagione che può ancora regalare grandi soddisfazioni.

Le dichiarazioni di Flick in vista del ritorno di Champions League — LE PAROLE DEL TECNICO DOPO LA PARTITA -"Abbiamo dominato nel primo tempo e ci siamo subito messi al sicuro segnando due gol. La cosa normale sarebbe levare i top, ma il risultato è rimasto aperto fino all'ultimo".

L'INFORTUNIO DI GERARD MARTIN -"Quello di Gerard non sembra granché, speriamo bene per lui. Credo che potrà giocare martedì. "Penso stia bene, non è un infortunio importante. Ci sono due giorni per recuperare, i giocatori sanno come fare. Siamo pronti e vogliamo dare battaglia.

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Il messaggio ai tifosi di Flick — IL MESSAGGIO DEL TECNICO -"Non abbiamo bisogno di un miracolo se giochiamo come sappiamo fare. L'Atletico è fantastico, ma noi abbiamo una buona squadra e siamo capaci di riuscirci. Non possiamo scendere in campo con questo atteggiamento, non lo accetto. Finché non è fatta bisogna giocare al massimo, e anche dopo. Martedì dobbiamo scendere in campo con il fuoco tra i denti, essere fiduciosi e crederci fino alla fine perché è nel calcio non si può mai sapere cosa succede".

OBIETTIVO LIGA -"Pensiamo di avere la qualità per vincere la Liga e anche la mentalità per farlo. Solo con la qualità non si vince nulla. Possiamo vincere LaLiga, ma non è ancora fatta, dobbiamo chiudere i conti anche li per far si che poi possiamo anche concentrarci sulla Champions qualora passassimo il turno martedì".