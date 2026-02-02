Hansi Flick, tecnico del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Coppa del Re contro l'Albacete delle condizioni fisiche di Raphinha

Giorgio Trobbiani 2 febbraio 2026 (modifica il 2 febbraio 2026 | 20:02)

Alla vigilia della sfida contro l'Albacete, Hansi Flick, allenatore del Barcellona, ha parlato di diversi spunti e temi di riflessione. Il tecnico tedesco, che si è soffermato sui problemi di Gavi e Ter Stegen, ha anche parlato del nuovo problema fisico di Raphinha lanciando anche una sorta di 'frecciata' nei confronti del giocatore brasiliano.

Hansi Flick in conferenza pre Coppa del Re e le sue parole su Raphinha — Flick, che sta dominando il campionato spagnolo con 13 punti di vantaggio sul Real Madrid secondo, ha parlato dell'infortunio di Marc-André Ter Stegen: "L'ho appena saputo, non sono ancora riuscito a parlare con lo staff. Mi dispiace molto per lui, ma dobbiamo aspettare i risultati e vedere come sta veramente. Non so altro, non ho parlato né con lui né con Deco perché ero impegnato con l'allenamento. Voglio aspettare e vedere". L'allenatore ex commissario tecnico della Germania ha anche parlato di Gavi: "Vedremo, passo dopo passo. Questa è la cosa più importante per lui. Deve mantenere la calma. Deve sempre concentrarsi sul passo successivo perché ha ancora molti anni davanti a sé. È importante essere al 100%, in forma. Ci stiamo prendendo cura di lui".

Il momento più importante della conferenza è però legato alle dichiarazioni di Flick nei confronti di Raphinha che ha accusato un nuovo problema fisico che non sembra essere andato troppo giù al tedesco che ha lanciato una mezza frecciata verso il suo pupillo: "Sinceramente, non sono contento di questa situazione perché è un giocatore molto importante. Bisognerà vedere cosa deve cambiare, cosa deve cambiare lui. Siamo in un momento cruciale della stagione e abbiamo bisogno di tutti i giocatori disponibili". Una frase enigmatica che molti hanno interpretato come un attacco velato nei confronti del calciatore brasiliano.