Per il francese 36° gol stagionale. Con la rete di oggi pomeriggio i Blancos restano ad una sola lunghezza dal Barcellona

Mattia Celio Redattore 1 febbraio - 19:12

Chi ha salvato il Real Madrid dall'ennesima figuraccia? Avete indovinato. Kylian Mbappé. Sempre lui. Il francese è stato nuovamente decisivo nella sfida di questo pomeriggio contro il Rayo Vallecano, il cui rigore realizzato al 100' ha permesso ai blancos di avere la meglio sui Rayistas e restare ad una lunghezza dal Barcellona, ieri vittorioso sull'Elche. E con il gol di oggi il classe '98 ha aggiornato il suo score stagionale semplicemente mostruoso.

Real Madrid, ancora e sempre Kylian Mbappé: rete al 100' e tre punti pesantissimi — Diciamolo onestamente. Senza Kylian Mbappéchissà dove sarebbe il Real Madrid in questo momento. Forse nemmeno in lotta per la Liga. Senza il francese i Blancos sarebbero persi. La dimostrazione è arrivata, ancora una volta, nella partita di oggi pomeriggio contro il Rayo Vallecano. In una partita in cui i blancos si sono ritrovati nuovamente contro l'intera tifoseria madrilena, il francese è stato ancora quello spiraglio di luce.

All'iniziale vantaggio di Vinicius (gol capolavoro), fischiatissimo dai suoi stessi tifosi, gli ospiti aveva trovato il pari al 49' con de Frutos. Al 64' Courtois si rende miracoloso su un contropiede avversario. La partita poteva prendere una svolta a favore delle Merengues dopo che il Rayo Vallecano si è ritrovato in 10 uomini per l'espulsione di Ciss all'80', ma la squadra di Arbeloa non è riuscita ad essere pungente. Unica occasione il palo di Camavinga.

La partita ormai sembrava destinata a terminare in parità ma al 98' Brahim Diaz, con una giocata da campione, si è procurato un rigore pesantissimo. Sul dischetto si è presentato Mbappé che ha spiazzato Batalla regalando ai blancos tre punti cruciali. Con questo goal, inoltre, il numero 10 è arrivato a quota 36 reti stagionali in 29 presenze. Numeri semplicemente da fenomeno.