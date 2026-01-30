Il Real Madrid è al centro delle critiche a causa delle sue prestazioni incolore. L'ultima sconfitta in Champions ha sollevato anche le critiche dell'ex giocatore dei Blancos, Pedja Mijatovic

Il Real Madrid è in difficoltà. Non bastano neanche i 21 gol in campionato e 13 in Champions del numero dieci Kylian Mbappé per rialzare l'entusiasmo dei sostenitori delle merengues, oltre che allo spogliatoio stesso. L'ultima sconfitta in Champions contro il Benfica di José Mourinho, partita terminata sul punteggio di 4-2, non ha permesso a Mbappé e compagni di piazzarsi fra le prime otto squadre del girone e quindi, di ottenere il pass diretto verso gli ottavi di finale della competizione. I Blancos infatti, hanno conquistato la none posizione terminando a una lunghezza dall'ottava posizione occupata dal Manchester City.

A pesare maggiormente sulle teste dei giocatori, non sarà stata soltanto la sconfitta, ma la modalità con la quale questa è avvenuta. Inoltre, allo scadere è stato addirittura l'estremo difensore del Benfica a trafiggere Courtois. Tuttavia, per quanto riguarda il campionato spagnolo, la formazione allenata da Alvaro Arbeloa, quest'ultimo succeduto proprio nelle scorse settimane a Xabi Alonso, vive a distanza ravvicinata dal Barcellona. Tra le compagini c'è soltanto un punto di distanza, ma ciò nonostante sembra che l'aria di Madrid e dello spogliatoio sia piuttosto pesante. A confermare l'andamento altalenante è la sconfitta del Real Madrid contro l'Albacete agli ottavi di finale di Copa del Rey. Ko che è costato l'eliminazione dal torneo. Proprio in merito a gli ultimi risultati negativi del Real Madrid, si è pronunciato anche l'ex calciatore delle merengues, Pedja Mijatovic.

Real Madrid, Mbappé accusato di non essere un vero leader in campo — Il calciatore francese è finito nell'occhio del ciclone, nonostante stia trascinando i compagni grazie ai suoi gol che restano una costante positiva della formazione spagnola. Eppure, per Pedja Mijatovic, l'attaccante non sarebbe un vero leader. Infatti, secondo quanto appreso da MundoDeportivo, Mijatovic ha affermato: "Mbappé è un grande giocatore ma non è un vero leader di spogliatoio come lo sono stati i vari Sergio Ramos, Luka Modric, Karim Benzema, Fernando Hierro". Poi continua: "Penso che al Real manchi un giocatore che faccia comprendere la situazione a tutta la squadra. Mbappé sta facendo tanti gol, ma non lo rendono un leader. Quando giocavo, era Fernando Hierro colui che si faceva sentire di più nello spogliatoio e quando diceva qualcosa dovevi farla a tutti i costi".

Secondo l'ex attaccante montenegrino il problema non riguarda esclusivamente chi guida la panchina: "Serve un allenatore di esperienza. Un aspetto che un ex giocatore o un tifoso del Real poco esperto non può dare in questo momento di difficoltà. Sono i giocatori che devono capire dove migliorare e contro il Benfica ho visto come, dopo aver perso palla sembrava non gli importasse molto di recuperarla. Forse è solo stanchezza, ma al momento non vedo brillantezza in questa squadra". Queste le dure parole di Mijatovic che la maglia del Real l'ha indossata per tre stagioni dal 1996 al 1999.