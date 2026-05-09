Il Barcellona si prepara al Clasico con molte certezze e pochi dubbi. La stagione dei blaugrana è da considerarsi un successo visto il bis nella Liga e nonostante la precoce eliminazione in Champions League. I catalani infatti si trovano a +11 sul Real Madrid secondo con sole 3 partite dal termine del campionato e ciò significa che alla banda di Hansi Flick basta un solo pareggio per conquistare la Liga 2025-26. Tuttavia, l'obiettivo del Barcellona rimane quello di raggiungere la storica quota dei 100 punti, toccata solo con il compianto Tito Vilanova nel 2013. Tempi diversi, calciatori diversi e avversari diversi. La preparazione al Clasico di ritorno non sembra essere per nulla problematica per i culé, al contrario del caos tenebroso in cui sguazza il Real Madrid. In vista del big match di Liga, con qualche pesante assente, ha parlato Hansi Flick.

PAMPLONA, SPAGNA - 2 MAGGIO: Hansi Flick, allenatore del FC Barcelona, ​​osserva la partita di LaLiga EA Sports tra CA Osasuna e FC Barcelona allo stadio El Sadar il 2 maggio 2026 a Pamplona, ​​Spagna. (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

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Le parole pre-Clasico di Hansi Flick

🚨🗣️ Hansi Flick on his reaction to the Real Madrid fighting issue:



"I think this happens all over the world, so I don't believe it's something exclusive to Real Madrid."



"Did it surprise me? Maybe a little, but in the end, I don't care about it, because it's not my club and… pic.twitter.com/eab5AUcxxD — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 9, 2026

L'ex CT della nazionale tedesca ha svolto la classica conferenza stampa pre-partita, concentrandosi principalmente sugli avversari e sulle sensazioni di giocare un match così importante. Hansi Flick ha così parlato dell'attuale situazione a Valdebebas: "Non voglio parlarne, noi dobbiamo solo concentrarci sul fare una buona partita. Dobbiamo giocare e vincere, solo questo c'è da dimostrare. Non è la mia squadra non vorrei parlarne. Dal mio punto di vista dico solo che l'importante è lavorare come una squadra e poi queste situazioni accadono ovunque, non solo al Real Madrid. Mbappé? È uno dei migliori al mondo, ha una qualità eccezionale".

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In seguito, l'allenatore del Barça si è concentrato sulla propria squadra: "Giochiamo in casa, abbiamo un'ottima squadra e il supporto dei nostri tifosi. È una sfida speciale per tutti, per noi, per i giocatori, gli staff, ma anche per il Real, ecco perché vogliamo vincere a ogni costo. Noi abbiamo disputato un'ottima stagione, non dobbiamo cambiare nulla di ciò che abbiamo fatto. Siamo in fiducia, giochiamo bene, solo questo bisogna fare per vincere il titolo. Inoltre vorrei elogiare il lavoro dei giocatori della Masia, sono elementi fondamentali per il bene del gruppo. Questo si riflette anche nell'affiatamento tra i giocatori che si conoscono da quando hanno 12 anni".

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