Barcellona-Girona, il derby catalano che i blaugrana non vincono in casa da 7 anni

Barcellona-Girona, il derby che per i blaugrana è diventato un incubo da 7 anni. Storia tra due club "rivali" solo in campo.

Gennaro Dimonte 28 marzo - 16:38

Il Barcellona, dopo aver battuto facilmente l'Osasuna, sta per affrontare quella che nella storia è diventata una vera e propria prova del nove. Il derby della Catalogna contro il Girona rappresenta un crocevia fondamentale per i ragazzi allenati da Hansi Flick per il proseguo di un campionato in cui i blaugrana sono in testa. Una rivalità sportiva nata di recente tra due club che distano 100 km e hanno una storia completamente opposta.

Cinque Champions League e tanto altro: Barcellona big europea — Raccontare le vicende di questo club negli anni è diventato anche superfluo. Nato nel 1899 da un'idea di Hans Gamper, ha sin da subito dominato la scena del calcio catalano e spagnolo. Luis Suarez, Helenio Herrera e tanti altri campioni del passato hanno contribuito a rendere ancora più vincente questa squadra, simbolo di una provincia intera. Con Johan Cruijff il periodo d'oro negli anni 80', con il Dream Team che conquistò la prima storica Coppa dei Campioni.

Dal Barcellona di Van Gaal, con Rivaldo, Luis Figo e Ronaldo, a quello del presidente Joan Gaspart con Frank Rijkaard e Ronaldinho, con la seconda Champions in bacheca nel 2006. Con Pep Guardiola e l'avvento di giocatori come Lionel Messi, Xavi e Andres Iniesta, i blaugrana portano a casa il Triplete ed entrano nella storia del calcio mondiale. Con Luis Enrique è arrivata la quinta vittoria di questa competizione che ora manca da 10 anni.

Girona, dalla storica promozione negli anni 70' all'esordio in Champions League — Il Girona Futbol Club nasce nel 1930 dalle ceneri dello sciolto Uniò Esportiva Girona per motivi economici. Si iscrive al campionato catalano ma ben presto militerà tra Segunda e Tercera Division, non riuscendo a concretizzare il salto di categoria. Nel 2008, grazie a uno spareggio contro il Ceuta, torna nella seconda lega spagnola dopo 48 anni con l'intento di scrivere nuove pagine di storia del club.

Dopo diversi tentativi falliti, finalmente nel 2016-2017 i catalani vengono promossi in Primera Division grazie al secondo posto in classifica, dietro il Levante. Il vero e proprio colpo di scena avviene nell'estate del 2017, quando il City Group (Manchester City e non solo) decide di rilevare la società insieme a Pere Guardiola, fratello di Pep. Nonostante le due prestigiose vittorie contro il Real Madrid, il club retrocede nel 2019 ma ci ritorna nel 2022. Da qui inizierà una favola che nel 2023 si concretizza con il primo posto in classifica davanti a colossi come Barcellona, Real e Atletico Madrid. Grazie a un piazzamento nelle prime quattro, il Girona fa il suo esordio nel 2024 in Champions League venendo eliminato ai gironi.

Biancorossi un tabù per i blaugrana da sfatare lungo 7 anni — Il Girona è la bestia nera del Barcellona nelle partite ufficiali. Da ben sette anni infatti i blaugrana non vincono in casa contro i biancorossi. L'ultimo successo è datato 24 febbraio 2018, quando Suarez con un poker di reti fù protagonista nel 6-1 al Camp Nou. Da quel momento in poi, i tre punti sono stati sempre un tabù per il Barça tra le mura amiche.

Indimenticabile per i tifosi del Girona il doppio 4-2 tra andata a ritorno della stagione 2023-2024, con l'attuale attaccante della Roma Artem Dovbyk tra i protagonisti di entrambi i match. Ora una sfida importante e un'occasione d'oro per riscattare gli ultimi precedenti negativi.