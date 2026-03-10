Questa sera il Barcellona scenderà in campo contro il Newcastle al St. James Park nella sfida valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Una partita da non sbagliare per i blaugrana, reduci dall'importante successo in LaLiga contro l'Athletic Bilbao. Nel frattempo, ancora prima del fischio di inizio, a prendersi la scena è stato il tecnico dei catalani Hansi Flick. Ecco cosa è successo.
Champions League
Barcellona, il gesto virale di Hansi Flick al termine dell’allenamento emoziona tutti
Barcellona, Hansi Flick si prende cura di un bambino durante la firma degli autografi—
Come spesso si dice "un buon giocatore/allenatore deve essere prima di tutto una brava persona" e ieri pomeriggio Hansi Flickha dimostrato di possedere tutte queste qualità. Come racconta Mundo Deportivo, il Barcellona aveva da poco terminato l'allenamento al St. James Park per preparare la sfida di questa sera contro il Newcastle ma quello che ha fatto l'allenatore dei blaugrana non è passato inosservato.
Subito dopo l'allenamento, il tecnico tedesco è stato ripreso dalle telecamere mentre aiutava un giovane tifoso. Mentre i giocatori si dirigevano verso l'uscita, Flick ha compiuto un gesto gentile che è diventato rapidamente virale sui social media. Ha notato un ragazzino in attesa dell'autografo di un giocatore, in lacrime tra i tifosi, e lo ha subito aiutato, abbracciato e si è assicurato che stesse bene prima di andarsene.
Il Barcellona affronta la partita con l'intenzione di compiere un passo significativo in una sfida contro che si preannuncia intensa, soprattutto dato il sostegno dei tifosi a St James' Park. Nel frattempo, il gesto del tecnico tedesco dopo l'allenamento è già diventato una delle immagini più condivise in vista della sfida europea. Qualche volte un'attenzione del genere vale molto più di un gol.
