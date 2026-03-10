Come spesso si dice "un buon giocatore/allenatore deve essere prima di tutto una brava persona" e ieri pomeriggio Hansi Flick ha dimostrato di possedere tutte queste qualità. Come racconta Mundo Deportivo, il Barcellona aveva da poco terminato l'allenamento al St. James Park per preparare la sfida di questa sera contro il Newcastle ma quello che ha fatto l'allenatore dei blaugrana non è passato inosservato.

Subito dopo l'allenamento, il tecnico tedesco è stato ripreso dalle telecamere mentre aiutava un giovane tifoso. Mentre i giocatori si dirigevano verso l'uscita, Flick ha compiuto un gesto gentile che è diventato rapidamente virale sui social media. Ha notato un ragazzino in attesa dell'autografo di un giocatore, in lacrime tra i tifosi, e lo ha subito aiutato, abbracciato e si è assicurato che stesse bene prima di andarsene.