Il tedesco ha voluto toccare, in particolar modo, la questione legata agli infortuni che sta diventando un grande problema

Jacopo del Monaco 4 marzo - 10:09

Tra gli incontri disputati nella giornata di ieri, trova spazio anche quello tra il Barcellona di Hansi Flick e l'Atlético Madrid di Diego Simeone. I due club, infatti, hanno giocato contro in occasione della semifinale di ritorno della Copa del Rey. Nonostante la vittoria per 3-0 con doppietta di Bernal ed il rigore di Raphinha, i catalani non sono riusciti a ribaltare il 4-0 subito all'andata. Al termine della partita di ieri sera, Flick ha rilasciato alcune dichiarazioni e si è soffermato in particolar modo sulla questione degli infortuni.

Barcellona, Flick: "Abbiamo troppi infortunati e questa cosa non è normale" — Per il match di ieri, Flick non aveva a disposizione alcuni giocatori come lo squalificato Eric García e gli infortunati Lewandowski, Gavi, de Jong e Christensen. Nonostante queste assenze, il Barcellona stava per compiere un'impresa contro l'Atlético Madrid. All'andata, infatti, i Colchoneros hanno vinto 4-0 ma, ieri sera, il Barça ha vinto 3-0 e stava per portare la semifinale ai tempi supplementari. Ciò, però, non è accaduto ed i catalani hanno salutato la coppa nazionale. Durante l'incontro, il Barcellona ha dovuto usare due slot per sostituzioni a causa degli infortuni di Koundé al minuto 13 e di Balde, entrato proprio al posto di quest'ultimo, al 71'.

Nel corso della conferenza stampa dopo la partita, Flick ha parlato della situazione infortuni: "Altri due calciatori si sono infortunati e ciò è grave. Non sono contento di questa cosa visto che ne abbiamo già altri indisponibili. Bisogna parlare di ciò. Le cose devono migliorare parlando coi medici e lo staff per evitare che tre giocatori si infortunino nel giro di una sola settimana". In seguito, il tedesco ex Bayern Monaco ha parlato anche dell'incontro: "Siamo orgogliosi della nostra prestazione. Abbiamo dato il massimo ed è quel che voglio vedere dai ragazzi, che sono stati fantastici. Abbiamo dimostrato coraggio, ma siamo deluso perché non abbiamo raggiunto la finale ed ci sono state anche le occasioni per segnare il quarto gol".