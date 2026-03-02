L'8 marzo 2025 moriva, per un attacco cardiaco improvviso, l'allora medico del BarcellonaCarles Miñarro. I giocatori di Osasuna e Barcellona lo seppero pochi minuti prima dell'inizio della partita, che fu poi rimandata. Quasi un anno dopo, Mar Ballester, oggi vedova, ha ricordato quel drammatico momento.
Barcellona, un anno fa si spegneva il medico Minarro. La moglie: “I miei figli hanno saputo della morte in TV”
La vedova ricorda Carles Miñarro—
Mar, parlando ai microfoni di Catalunya Ràdio ha ricordato come ricevette la notizia al telefono, direttamente dal presidente del Barcellona Joan Laporta: "Quando mi hanno chiamato, ero con mia sorella e i miei due figli. Mi hanno detto che Carles non stava bene e che era in hotel con un altro medico. Mentre andavo in hotel il presidente, Jaon Laporta, mi ha confermato ciò che era già uscito dalla stampa sulla notizia della morte di Carles, e che si sentiva malissimo per avermelo dire in quel modo, ma che avevo bisogno di sapere. Ho chiamato la madre di Carles per dirglielo, e poi ho chiamato a casa e mio cognato mi ha detto: 'Non preoccuparti, lo sanno già...' È stato un po' spiacevole. I miei figli hanno saputo della morte del padre in televisione. Né loro né io eravamo preparati". Il momento è stato difficile, doloroso. Mar, però, è grata per il supporto ricevuto dai compagni di squadra del marito e dal club in generale.
Con il Barcellona aveva realizzato il suo sogno—
La vedova ha anche raccontato gli inizi del lavoro del suo defunto marito come medico del Barcellona: quel lavoro che era il suo sogno. Miñarro iniziò a lavorare per il club catalano nel 2017 come medico della squadra di fustal. Nel 2024 passò alla prima squadra maschile come braccio destro di Ricard Pruna, che ha lavorato nel club per quasi trent'anni. "Era il suo sogno e lo ha davvero realizzato. Non è vissuto a lungo, ma ha raggiunto il massimo. E so che ha apprezzato tantissimo il tempo trascorso con la squadra".
Le difficoltà della perdita—
Le riflessioni di Mar Ballester hanno toccato anche le difficoltà dovute all'elaborazione di una perdita così inattesa e improvvisa: "Affrontare questa realtà è stato difficile ma ognuno lo fa a modo suo. Per esempio, ogni tanto, in una data speciale, gli mando un messaggio su WhatsApp, perché è come mandare una lettera. Racconto le cose che mi sono successe: per esempio, a Natale scrivo cosa ho fatto e i regali che ho preparato".
