La vedova ricorda Carles Miñarro

Mar, parlando ai microfoni di Catalunya Ràdio ha ricordato come ricevette la notizia al telefono, direttamente dal presidente del Barcellona Joan Laporta: "Quando mi hanno chiamato, ero con mia sorella e i miei due figli. Mi hanno detto che Carles non stava bene e che era in hotel con un altro medico. Mentre andavo in hotel il presidente, Jaon Laporta, mi ha confermato ciò che era già uscito dalla stampa sulla notizia della morte di Carles, e che si sentiva malissimo per avermelo dire in quel modo, ma che avevo bisogno di sapere. Ho chiamato la madre di Carles per dirglielo, e poi ho chiamato a casa e mio cognato mi ha detto: 'Non preoccuparti, lo sanno già...' È stato un po' spiacevole. I miei figli hanno saputo della morte del padre in televisione. Né loro né io eravamo preparati". Il momento è stato difficile, doloroso. Mar, però, è grata per il supporto ricevuto dai compagni di squadra del marito e dal club in generale.