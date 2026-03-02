Nei minuti finali del derby di Londra, l'estremo difensore dell'Arsenal ha regalato i tre punti ai suoi compagni, grazie ad un intervento straordinario. Arsenal che si trova momentaneamente a + 5 dal City, ma con una partita in più.

Vincenzo Di Chio 2 marzo 2026 (modifica il 2 marzo 2026 | 15:56)

Tensioni, emozioni, ribaltamenti di fronte, brividi, la partita tra Arsenal e Chelsea ci ha regalato tante soprese. Il derby di Londra ancora una volta tiene fede alle aspettative. Match che portano a casa i Gunners, ancora una volta su un calcio piazzato, di fatti la squadra di Arteta conquista un nuovo record, sono 16 le reti segnate in stagione sugli sviluppi di palle inattive. Tre punti fondamentali che avvicinano l'Arsenal al sogno scudetto.

Arsenal regina dei Derby — Non sono mancate le emozioni in questo scoppiettante derby: gli uomini di Arteta battono il Chelsea per due a uno decisive le reti di Timber e Saliba; 3 punti fondamentali per l'Arsenal, in attesa che il Manchester City recuperi la gara contro il Crystal Palace, che si ritrova momentaneamente a più 5 proprio dai Citizens allenati dal suo maestro Pep Guardiola.

La gara sembrava indirizzata già dal principio sui binari giusti, passando in vantaggio al 21' con Saliba, ma il Chelsea non molla e trova la rete del pareggio con Hincapie, rivelatosi poi inutile dopo la rete di Timber; ma nonostante questo il Chelsea non molla e sotto di un uomo (per via dell'espulsione di Pedro Neto) va vicina in più di un'occasione alla rete del pareggio che tutto sommato avrebbe anche meritato visto l'andamento della gara.

A spegnere ogni "sogno" per i Blues ci ha pensato un super David Raya: infatti l'estremo difensore spagnolo ha compiuto un vero e proprio miracolo allo scadere della partita che ha lasciato tutti senza fiato, sia i suoi compagni di squadra che quelli ospiti. Arsenal che dopo aver vinto settimana scorsa il derby del Nord di Londra contro gli Spurs, si aggiudica anche questo, con il sogno scudetto sempre più vicino e possibile.

Arteta e la fiducia in Raya — A tal proposito ha parlato Mikel Arteta nella conferenza post-partita definendosi felice per la vittoria ma anche deluso da alcuni atteggiamenti che ha mostrato la squadra nel corso della partita. Non è riuscito a trattenere l'emozione per il "miracolo" del suo portiere avvenuto nei minuti finali della partita: "David è sicuramente uno dei nostri leader capace di rimanere sempre concentrato anche quando non viene chiamato spesso in causa. Il mio cuore si è quasi fermato, ma il grande gesto tecnico del nostro portiere mi ha salvato".

Non sono mancate però anche le critiche alla squadra facendo riferimento alla rimonta subita contro il Wolves appena due settimane fa a risultato già acquisito, mostrando come alcune lacune nei minuti finali dei suoi ragazzi possano portare a perdere punti fondamentali per il raggiungimento del loro obiettivo. Conferme poi sul problema a Declan Rice: "Avvertiva un pò di fastidio, bisogna capire cos'ha".

Arteta che non si lascia condizionare dai risultati del Mnachester City e che ribadisce che bisogna vincerle tutte per portarsi a casa questo campionato. Tutto lascia presagire ad una finale di campionato incadalscente, vinto sui dettagli, proprio quelli che hanno fatto la differenze nel derby di ieri, aspettando il 18 Aprile dove si svolgerà, forse, la gara valevole per lo scudetto.