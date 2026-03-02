Messico, Lima entra in campo e si fa espellere dopo soli ventitré secondi

Il brasiliano ha vissuto sicuramente partite più intense, protagonista assoluto e che forse non aveva in testa l'idea di voler giocare questa sfida.

Michele Massa 2 marzo 2026 (modifica il 2 marzo 2026 | 14:43)

Il Messicotorna a far parlare, questa volta però col sorriso, forse il nostro e il vostro e non quello del povero Vinicius Moreira de Lima, o comunemente Lima. Nella notte, si è giocata la sfida tra America e Tigres, con gli ospiti che hanno dominato e stravinto, chiudendo la partita col un netto 1-4. Ma il protagonista assoluto è il 29enne brasiliano, che forse non aveva in testa l'idea di voler giocare questa sfida.

Il racconto della serata di Lima, in Messico si urla al record — Minuto 85, partita sul risultato di 1-3. Il gioco si ferma e nelle fila dei padroni di casa entra in campo Lima. Il brasiliano si posiziona a centrocampo e aspetta il gioco che riprenda. Batti e ribatti in mediana, contrasti e palla in aria, ignorando la bellezza del calcio per qualche attimo. Dopo venti secondi di confusione, la palla torna a terra e dopo tre secondi ci pensa Lima, scivolata killer totalmente gratuita e cartellino rosso.

Ebbene si, al minuto 86:37, il "nostro eroe" saluta il campo. Un minuto in campo e ventitré secondi di gioco sono bastati per il centrocampista, che prende la via degli spogliatoio in anticipo. Un record in Messico, non è Mondiale però, visto che il tempo effettivo sul terreno di gioco del calciatore arriva a un minuto e sei secondi. Una falciata gratuita e il premio di "atleta social del weekend". Con il video che ha rapidamente fatto breccia nei cuori di tantissime persone che hanno commentato e condiviso sui propri profili l'entrata del brasiliano.

Nel mentre si parla già di maxi-squalifica per il brasiliano. Sulla sua testa c'è l'accusa di un intervento totalmente "scomposto e gratuito". Il responso però si scoprirà solamente nei prossimi giorni, per ora, c'è spazio solo per la tanta e immancabile ironia social che da questa notte ha un nuovo idolo.