L'Iran, assalito militarmente e politicamente dagli ultimi fatti sconvolgenti, deve far fronte anche a possibili decisioni drastiche in materia calcistica. L'ipotesi di salutare anzitempo il Mondiale non è utopia

Francesco Lovino Redattore 1 marzo 2026 (modifica il 1 marzo 2026 | 21:02)

Un boicottaggio bello e buono, ma indispensabile. Il conflitto tra Stati Uniti d'America e Iran sembra solo all'inizio. Offensive e controffensive drammatiche, con tanto di entrata in gioco delle alleanze militari - si vedano Netanyahu e Putin - non fanno altro che alimentare le tensioni internazionali. Di mezzo, ci finiscono tanti altri Stati arabi, filoiraniani vessati dai raid statunitensi. Qui vi raccontiamo la storia di Roberto Mancini, coinvolto direttamente dal conflitto in Qatar, a Doha.

L'Iran dice addio ai Mondiali? — La prossima edizione della Coppa del Mondo si terrà proprio negli Stati Uniti, oltreché in Canada e in Messico. Difficile che l'Iran decida di giocarla. Infatti, già in mattinata, il capo delle Federazione Calcistica Iraniana Mehdi Taj ha annunciato: "Con quanto accaduto oggi e con questo attacco degli Stati Uniti, è improbabile che riusciremo a guardare con speranza alla Coppa del Mondo, ma sono i leader sportivi a decidere".

Insomma, la decisione finale sembra spettare proprio alla FIFA, organo di riferimento del calcio mondiale. Ricordiamo che l'Iran si è qualificato alla prossima edizione già da un anno, a scapito degli Emirati Arabi Uniti. Inserito nel girone G con Nuova Zelanda, Belgio ed Egitto; l'Iran e i suoi tifosi aspettano con ansia di sapere cosa accadrà.

Intanto, però, ha parlato a margine dell'International Football Association Board (IFAB) in Galles il Segretario Generale della FIFA Mattias Grafstrom: "Abbiamo avuto una riunione oggi e sarebbe prematuro commentare in dettaglio su questo". Nulla di definito, in sintesi.

Le possibili conseguenze — Ovviamente se dovesse l'Iran definitivamente abbandonare il Mondiale, occorrerebbe trovare un'altra nazionale che lo rimpiazzi. Al momento, due le reali piste percorribili: Emirati Arabi Uniti o Iraq.

Infatti, regolamento FIFA alla mano, dovrebbe subentrare "solitamente la seconda classificata diretta della qualificazione o la squadra non qualificata con la migliore classifica di quella confederazione".

Gli Emirati Arabi Uniti sono stati sconfitti dall'Iraq nel playoff continentale, rimanendo esclusi pur con la migliore posizione nel percorso delle qualificazioni della sua confederazione. L'Iraq, invece, giocherebbe il prossimo playoff intercontinentale. Potrebbe però accadere che l'Iraq acceda direttamente al Mondiale, con gli Emirati Arabi che a quel punto disputerebbero i playoff.