Arsenal-Chelsea, dove vedere il Derby di Londra in tv e streaming LIVE

Per la quarta volta in questa stagione, le due squadre si affronteranno in una derby londinese che promette grande spettacolo

Jacopo del Monaco 1 marzo 2026 (modifica il 1 marzo 2026 | 10:02)

Nella giornata odierna andrà in scena il big match che metterà di fronte l'Arsenal ed il Chelsea e, ne paragrafo che segue, troverete le informazioni sul dove si potrà vedere. I due club, infatti, si sfideranno in occasione della giornata numero 28 della Premier League. La partita avrà inizio alle ore 17:30 e si disputerà presso l'Emirates Stadium. Questo pomeriggio, le due squadre di Londra si affronteranno per la quarta volta in stagione: campionato, match d'andata terminato 1-1; semifinale di Carabao Cup, coi Gunners che hanno vinto 2-3 all'andata ed 1-0 al ritorno.

Arsenal-Chelsea, dove vedere il big match — L'incontro di oggi pomeriggio metterà in palio tre punti molto importanti per entrambe le squadre. I Gunners, che stanno lottando per il titolo, vogliono allontanarsi dal Manchester City, mentre i Blues hanno come obiettivo la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Il derby londinese tra Arsenal e Chelsea sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport Uno, mentre in streaming sarà visibile su Sky Go e NOW TV.

Come arrivano i due club all'incontro — L'Arsenal guidato dallo spagnolo Mikel Arteta occupa la prima posizione in classifica con 61 punti, soltanto due in più del Manchester City che ieri ha battuto il Leeds United. Nelle ultime cinque partite disputate nella stagione ancora in corso, i Gunners hanno giocato in due competizioni differenti: FA Cup, dove ha ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale grazie ad un poker casalingo contro il Wigan; campionato, due vittorie contro Sunderland (3-0) e Tottenham (1-4) ed altrettanti pareggi, entrambi in trasferta, contro Brentford (1-1) e Wolverhampton (2-2).

Il Chelsea allenatore da Liam Rosenior, dal canto suo, si trova al sesto posto in classifica con i suoi 45 punti, tre in meno rispetto ad Arsenal e Manchester United. Negli ultimi cinque impegni stagionali, i Blues hanno disputato in tre competizioni nazionali: Carabao Cup, dalla quale è stato eliminato avendo perso 1-0 la semifinale di ritorno contro l'Arsenal; Premier League, dove ha vinto 1-3 contro il Wolverhampton e pareggiato contro Leeds United (2-2) e Burnley (1-1); FA Cup, poker in trasferta contro l'Hull City e conseguente passaggio del turno.

Probabili formazioni — Per la squadra di casa mancherà un giocatore importante come Mikel Merino, mentre sono in dubbio Dowman, Havertz e White. Gli ospiti, invece, dovranno fare a meno dello squalificato Fofana e degli infortunati Estevão, Bynoe-Gittens, Colwill e Cucurella, mentre sono da valutare le condizioni di Jørgensen ed Essugo.

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Timer, Saliba, G. Magalhães, Hincapié; Zubimendi, Rice; Saka, Eze, Trossard; Gyökeres. Allenatore: Arteta

CHELSEA (4-2-3-1): Sánchez; James, Chalobah, Badiashile, Hato; Caicedo, Santos; Palmer, Fernández, P. Neto; J. Pedro. Allenatore: Rosenior