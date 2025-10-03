Non la miglior notizia per il Barcellona quella che è arrivata pochi minuti fa sulle condizioni di Lamine Yamal. L'asso spagnolo ha accusato nuovamente un fastidio all'inguine che lo mette fuori dai giochi in vista della sfida contro il Siviglia, in programma nel weekend, e con tutta probabilità anche per i prossimi impegni della Spagna. Per Flick dunque l'arduo compito di trovare la quadra in una situazione infortunati che peggiora settimana dopo settimana.