Rivelate le posizioni e i punteggi dei giocatori che sono stati nominati per il riconoscimento di France Football. Ma il premio era una questione tra due giocatori

Samuele Amato Redattore 26 settembre 2025 (modifica il 26 settembre 2025 | 20:23)

Lunedì si è deciso il premio individuale più prestigioso nel mondo del calcio. Il tanto acclamato - e sogno di ogni calciatore - Pallone d'Oro è stato vinto da Ousmane Dembélé. L'attaccante francese è stato il protagonista assoluto della stagione perfetta del PSG di Luis Enrique, arrivando a conquistare lo storico Triplete con i parigini. Alla vigilia della serata organizzata da France Football, altri protagonisti della stagione hanno ambito al premio. Tra questi c'è anche Lamine Yamal. Proprio il giovane fenomeno del Barcellona si è posizionato al secondo posto. Ma per quanti punti non è riuscito a soffiare il Pallone d'Oro all'ex-compagno di squadra?

Una corsa a due tra Yamal e Dembélé — I tre trofei, tra cui la prima Champions League, del Paris Saint-Germain hanno pesato a favore di Ousmane Dembélé. Il numero 10 del club parigino ha concluso la stagione con 35 gol in 53 presenze. Un bottino speciale che incorona la sua migliore annata in carriera. Infatti, l'attaccante classe '97 della Nazionale francese aveva raggiunto la doppia cifra solo in quattro occasioni: con il Rennes (12 gol), il Borussia Dortmund (10 gol) e Barcellona per due stagioni (con 14 e 11 reti).

L'exploit della stagione passata lo ha reso un assoluto protagonista della cavalcata trionfale del PSG di Luis Enrique, che si è affidato completamente a Dembélé. All'indomani della notte di Monaco di Baviera, giornalisti ed opinionisti del settore erano sicuri: il Pallone d'Oro è suo. Ma fino a quando non è stato nominato questo lunedì da Ronaldinho sul palco dell'evento di France Football, l'altro grande nome in grado di poter competere è stato quello di Lamine Yamal.

Il classe 2007 e vincitore per due edizioni di fila del Trofeo Kopa per miglior under 21 dell'anno, è stata la "rivelazione" della stagione. A partire dall'Europeo vinto con la Spagna, Yamal si è preso i riflettori con delle giocate che ricordano qualche "diez argentino" in quel di Barcellona. Con la maglia dei blaugrana, riesce a vincere un treble nazionale: Liga, Copa del Rey e Supercoppa. Il suo mancino ha messo in rete 18 volte il pallone in 55 partite - ma brilla per assist e dribbling fuori dal comune.

E proprio lui, ha insidiato fino all'ultimo il vincitore del Pallone d'Oro, differenziandosi di soli 321 punti. I due sono gli unici a quota 1000 in questa classifica rivelata da France Football, tanto da staccare gli altri nominati in corsa per il riconoscimento.

La top 10 del Pallone d'Oro: — Ousmane Dembélé: 1380 punti;

Lamine Yamal: 1059 punti;

Vitinha: 703 punti;

Salah: 657 punti;

Raphinha: 620 punti;

Hakimi: 484 punti;

Mbappé: 378 punti;

Palmer: 211 punti;

Donnarumma: 172 punti;

Nuno Mnedes: 171 punti.