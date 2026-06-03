Nessuno ai livelli del tecnico tedesco: è ancora lui il miglior allenatore di tutta La Liga
Non vincerà la Champions. Ma in campionato è imbattibile: Hansi Flick ha appena vinto il suo secondo trofeo come miglior tecnico della stagione. Un successo strameritato per quanto fatto vedere durante l'anno: gioco, gol e vittorie, il suo Barcellona è stato un autentico schiacciasassi. Ha dominato La Liga: nemmeno il Real Madrid è riuscito a stare al suo passo. L'anno scorso poteva essere una sorpresa, ma quest'anno è arrivata la conferma: è Flick il miglior tecnico del campionato spagnolo. Ora rimane solo da confermare questo trionfo personale anche nel resto d'Europa: c'è una Champions da vincere.
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Flick-Barcellona, i segreti del successoLavoro. Duro lavoro e serietà: questi gli ingredienti di Flick per il suo Barcellona. Arrivato con un po' di scetticismo generale, ha ribaltato ogni dogma esistente sul suo nome. In due anni ha ridato luce al Barca. E non solo: sotto la sua guida, il club catalano è tornato anche a vincere. Due campionati in due anni: chiaro segnale di un dominio a cielo aperto. Il Real Madrid con Mbappé e Vinicius non ha potuto nulla contro la forza del Barcellona. Solo qualche sprazzo nel clasico, nulla di più. Ma in 38 giornate, è la costanza di rendimento a fare la differenza.
E la squadra di Flick non si è mai fermata. Guidata da Yamal e Raphinha, è diventata una macchina da goal: segna a ripetizione e ogni partita è una gioia per gli occhi. Nessun segreto: è semplicemente il gioco di Hansi Flick. Il tedesco ora punta al colpo grosso: vuole riportare la Champions in Catalogna. Quel trofeo che manca da più di 10 anni, troppo tempo per un club blasonato come quello spagnolo. L'anno scorso, solo Sommer si è interposto tra il Barcellona e la finale. Quest'anno, ci ha pensato il Cholo Simeone: un insieme di fattori che hanno annullato la fantasia di Flick. Pronta a tornare per una stagione da grandi palcoscenici: Gordon si è aggiunto. Chissà se lo farà anche Julian...
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