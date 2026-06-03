Non vincerà la Champions. Ma in campionato è imbattibile: Hansi Flick ha appena vinto il suo secondo trofeo come miglior tecnico della stagione. Un successo strameritato per quanto fatto vedere durante l'anno: gioco, gol e vittorie, il suo Barcellona è stato un autentico schiacciasassi. Ha dominato La Liga: nemmeno il Real Madrid è riuscito a stare al suo passo. L'anno scorso poteva essere una sorpresa, ma quest'anno è arrivata la conferma: è Flick il miglior tecnico del campionato spagnolo. Ora rimane solo da confermare questo trionfo personale anche nel resto d'Europa: c'è una Champions da vincere.

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Flick-Barcellona, i segreti del successo

. Duro lavoro e serietà: questi gli ingredienti diper il suo. Arrivato con un po' di scetticismo generale, ha ribaltato ogni dogma esistente sul suo nome. In due anni ha ridato luce al Barca. E non solo: sotto la sua guida, il club catalano è tornato anche a vincere. Due campionati in due anni: chiaro segnale di un dominio a cielo aperto. Ilconnon ha potuto nulla controSolo qualche sprazzo nel clasico, nulla di più. Ma in 38 giornate, è la costanza di rendimento a fare la differenza.

MADRID, SPAGNA – 12 FEBBRAIO: Hansi Flick, allenatore del FC Barcellona, interagisce con Marc Casadó dopo la sua sostituzione durante la gara d’andata della semifinale di Coppa del Re tra Atletico Madrid e FC Barcellona, disputata al Riyadh Air Metropolitano il 12 febbraio 2026 a Madrid, Spagna.

(Foto di Angel Martinez/Getty Images)

E la squadra di Flick non si è mai fermata. Guidata da Yamal e Raphinha, è diventata una macchina da goal: segna a ripetizione e ogni partita è una gioia per gli occhi. Nessun segreto: è semplicemente il gioco di Hansi Flick. Il tedesco ora punta al colpo grosso: vuole riportare la Champions in Catalogna. Quel trofeo che manca da più di 10 anni, troppo tempo per un club blasonato come quello spagnolo. L'anno scorso, solo Sommer si è interposto tra il Barcellona e la finale. Quest'anno, ci ha pensato il Cholo Simeone: un insieme di fattori che hanno annullato la fantasia di Flick. Pronta a tornare per una stagione da grandi palcoscenici: Gordon si è aggiunto. Chissà se lo farà anche Julian...

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