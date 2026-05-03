Il Barcellona si avvicina a piccoli passi vero la quota 100 e a grandi passi verso la conquista del campionato spagnolo. I blaugrana hanno giocato una partita ostica contro l'Osasuna dell'italiano Alessio Lisci e dell'incubo croato Ante Budimir. Il Barça attualmente sta giocando senza le sue ali titolari, Raphinha e Lamine Yamal per infortuni. Al loro posto, ci sono il nazionale spagnolo Dani Olmo e lo svedese Bardghji. Per sbloccare la difficile partita sono dovuti salire in cattedra i due centravanti: Robert Lewandowski e Ferran Torres, autori rispettivamente delle 2 reti blaugrana al 81' e al 86'. Raul Garcia ha accorciato le distanza all'88' ma il match non ha più avuto sussulti. Un ruolo fondamentale nella conquista dei 3 punti lo ha avuto senz'altro il portiere del Barcellona Joan Garcia, decisivo in almeno 3 occasioni. L'estremo difensore culé ha raggiunto il numero minimo di minuti per essere candidato al Trofeo Zamora.

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Joan Garcia si avvicina alla conquista del Trofeo Zamora

🚨 This is Joan García's 28th league match, making him eligible for the Zamora award this season.



He currently averages 0.68 goals conceded per match, comfortably the best in the league. pic.twitter.com/YpiKdBW293 — Barça Universal (@BarcaUniversal) May 2, 2026

Il portiere spagnolo, sempre più in odore di convocazione e titolarità mondiale, ha giocato una grande stagione con il Barcellona. Strappato ai rivali catalani dell'Espanyol per la cifra di 25 milioni di euro, il numero 13 culé ha subito una forte ondata di insulti dai vecchi tifosi per via dell'ostilità fra i due club. Tuttavia, Joan Garcia non si è fatto distrarre da queste voci e ha salvato più volte la porta del Barça. Nonostante un infortunio al ginocchio che lo ha tenuto lontano dal campo a inizio stagione per 6 incontri, il sostituto di Tek è riuscito ad entrare in lizza per il premio individuale.

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Il portiere ha effettuato la sua 28esima presenza in Liga e disputando almeno 60 minuti in ognuna di esse, si è garantito la partecipazione al trofeo più ambito dai numeri 1 del calcio spagnolo. Questo riconoscimento individuale lo vede come il candidato ultra-favorito. Con 20 reti subite in 28 partite, il calciatore originario di Sallent ha una differenza reti di 0,71, la migliore di tutta la competizione nazionale. Il secondo è Thibaut Courtois a 0,86, con 24 gol in 28 presenze.

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