Barcellona, Joao Felix floppa in Copa del Rey. E un ex blaugrana lo rimprovera…

L'ex difensore spagnolo - in baugrana dal 1994 al 2002 - ha giudicato negativo l'atteggiamento dell'attaccante portoghese nell'ultimo periodo: "Ad ogni palla persa sta fermo, quando invece dovrebbe subito combattere per recuperarla"

Su Joao Felix sono piovute pesanti critiche dopo la prestazione "non brillantissima" in Copa del Rey con il suo Barcellona contro il Barbastro, squadra di quarta serie spagnola (partita vinta 3-2 dagli uomini di Xavi con troppa sofferenza). In particolare l'ex difensore blaugrana Abelardo Fernández Antuña - al Barcellona dal 1994 al 2002 - non ha usato tanti giri di parole per dare un suo giudizio sull'atteggiamento mostrato in campo dall'attaccante portoghese.

Ad Abelardo non piace proprio l'atteggiamento di Joao Felix...

In casa Barcellona c'è soddisfazione per il passaggio del turno in Copa del Rey, ma quanta ansia per portare a casa il risultato sul campo del Barbastro, squadra di quarta serie spagnola. E nonostante il 3-2 finale, i blaugrana hanno anche fatto registrare un record negativo.

Sono, infatti, ben 20 le partite consecutive in cui la squadra di Xavi non riesce a vincere con più di un gol di scarto. Cosa unica e mai successa nel 125 anni anni di storia del club catalano. Bisogna risalire al netto 5-0 contro l'Anversa in Champions League dello scorso 19 settembre per trovare l' ultima vittoria con più di un gol di scarto.

E tra le note negative di questo successo in Copa del Rey rientra anche la prestazione sottotono di Joao Felix, sostituito al 72' per far posto a Lewandowski (che poi segnerà su rigore la rete decisiva per il passaggio del turno).

La partita dell'attaccante portoghese, in prestito dall'Atletico Madrid, è stata giudicata nettamente negativa da Abelardo Fernández, ex giocatore del Barcellona. Queste le sue parole a Movistar su Joao Felix: "La cosa peggiore non sono gli errori che fa, ma l'atteggiamento che mostra dopo ogni errore. Quella cosa di stare fermi... offre una brutta immagine. Se perdi la palla, devi subito combattere per recuperarla, invece lui sta fermo. È come se mentalmente non ci fosse", la sentenza di Abelardo.

