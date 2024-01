Derby delle Canarie, autoironia Las Palmas: “Sì, sì, ce ne avete fatti due…”

Tenerife-Las Palmas è il derby regionale. Lo scontro diretto tra i bianchi di Tenerife, i chicharreros, e i gialli di Las Palmas, i canariones. Condividono l'azzurro del mare, un passato e un'unicità geografica. Discendono da coloni originari chiamati Guanci, furono conquistati dagli spagnoli nel XV secolo e dominano alcune isole che inizialmente adottarono il nome di Afortunadas e oggi conosciamo tutti come Isole Canarie. Ma da lì le acque cominciano a dividersi. E il fatto è che, ogni volta che c'è un derby isolano, in casa di chiunque sia, la rivalità è il tono abituale nei giorni e nelle ore che precedono il fischio d'inizio. Senza però fare drammi...

A fine partita, dopo il 2-0 con cui il Tenerife ha vinto in casa superando il turno di copa del Rey, i tifosi di casa chiedevano ai tifosi ospiti rivali quanti gol avessero visto: "due", il gesto con le dita per nulla polemico e molto autoironico dei tifosi Las Palmas.

Ci sono stati però anche, fra gli sconfitti, alcuni tifosi che si sono arrabbiati. Come quelli del profilo Twitter Penas Las Palmas: "Non siamo allenatori, dirigenti, giocatori... Siamo tifosi e perdere così a Tenerife è intollerabile. Se giocate così, non giocate per noi".