Copa del Rey, il Tenerife comincia a preparare il derby: ma il Las Palmas pensa al Barça

Il Tenerife è tornato ad allenarsi oggi martedì 2 gennaio per iniziare la preparazione del derby di Copa del Rey contro il Las Palmas, che si giocherà domenica in gara unica allo stadio Heliodoro Rodríguez López (ore 21), sedicesimi di finale.

Il CD Tenerife ha programmato sette allenamenti nel corso della settimana per preparare il derby di Copa del Rey, con una doppia seduta mercoledì e giovedì. Il derby di Copa del Rey contro l'UD Las Palmas si giocherà domenica 7 gennaio in gara unica allo stadio Heliodoro Rodríguez López (21:00), nei sedicesimi di finale.

Da parte sua, l'UD Las Palmas affronterà una delle partite più attese dai tifosi allo Stadio Gran Canaria, la sfida casalinga con il Barcellona di giovedì 4 gennaio. La squadra di Xavi García Pimienta si trova in nona posizione con 25 punti e ha lasciato un'ottima impressione in questa prima parte di Liga. Non così la squadra catalana, che arriva con tanti dubbi e infortuni a Gran Canaria e con la necessità di non inciampare nuovamente nella lotta per la leadership, che la vede attualmente quarta, a sette punti da Real Madrid e Girona. Dopo la partita contro il Barcellona, ​​il Las Palmas proseguirà venerdì 5 gennaio con la preparazione alla partita contro il Tenerife.