Copa del Rey, il presidente del Tenerife: il derby contro il Las Palmas non distragga la squadra…

Il Tenerife è settimo in Segunda Division, ma senza un distacco pesante dalle prime. E sull'andatura della squadra piomba il derby delle Canarie di copa del Rey del 6 gennaio...

Giancarlo Fusco

Paulino Rivero: "Non possiamo farci distrarre dal derby delle Isole Canarie". Il presidente del Tenerife ha ripercorso l'attuale situazione biancoblu in tutti i suoi aspetti, parlando anche di mercato e della sfida di copa del Rey contro il Las Palmas, dove tutti i tifosi dovranno pagare. Allo stesso modo, ha sottolineato che "non butteremo via la Coppa", ma che bisognerà concentrarsi sulle due partite rimanenti in campionato prima della sosta.

Eliminatoria contro Las Palmas

"Non stabiliamo il programma, nonostante si giocherà in un giorno speciale per la festa del 6 gennaio. Avrei preferito un altro avversario che ci permettesse di andare oltre. Speriamo che sia una festa del calcio delle Canarie, con lo stadio pieno e che i bambini la ricordino come una bella giornata. Come tifoso del Tenerife, voglio che vinciamo, ma anche che ci sia rispetto perché non è altro che una partita di calcio.

Prezzi dei biglietti. "Non c'è stato tempo per entrare nei dettagli. Nelle prossime ore risolveremo questi problemi. Abbiamo 15.500 iscritti affezionati e con loro avremo un confronto, ma i dettagli li sistemeremo in Consiglio nelle prossime ore. Non possiamo farci distrarre dal derby quando abbiamo in palio sei punti contro Racing de Ferrol e Leganés. "Non buttiamo via la Coppa, ma ora l'importante è chiudere il girone d'andata".

