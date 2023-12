Valverde: “L’Eibar ha quella motivazione in più, proprio perchè è un derby”

"C'è quella motivazione in più per essere un derby", che appare subito dopo la disputa della quarta giornata al Sánchez Pizjuán in campionato. “Siamo già entrati in quella fase decisiva della Coppa in cui il sorteggio dà tanto. Siamo carichi e vogliamo continuare. Sarà una partita bella per la gente e complicata per noi e per loro", ha affermato il tecnico.