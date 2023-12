Come a Roma: derby basco e alle Canarie in copa del Rey, ma non a Siviglia…

Se la Roma batterà la Cremonese negli ottavi, sarà derby della Capitale in coppa Italia. Qualcosa di simile poteva accadere anche a Siviglia, con in campo la squadra che ha battuto i giallorossi nell'ultima finale di Europa League. Ma non ci sarà il derby di copa del Rey fra Betis e Siviglia nei Sedicesimi di finale. Poteva essere, ma così non sarà.