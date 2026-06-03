Il Barcellona ha iniziato le sue grandi manovre per consegnare ad Hansi Flick una rosa per competere nuovamente in Liga ma soprattutto in Champions League. Il club blaugrana ha iniziato con l'acquisto di Anthony Gordon, ala del Newcastle portata a casa per la cifra di circa 80 milioni di euro. Dato il non riscatto di Rashford, l'addio certo di Robert Lewandowski e quello probabile di Ferran Torres, Deco e il suo staff stanno cercando di intervenire pesantemente sull'attacco. Il sogno rimane ovviamente quello di Julian Alvarez, nonostante le forti criticità dovute alla grande resistenza di Cerezo e dell'Atletico Madrid. L'investimento per l'argentino toccherebbe e supererebbe i 100 milioni di euro, rendendo necessario un sacrificio di qualche big. Infatti, nelle scorse settimane si è vociferato tanto dell'interesse di squadre inglesi per Jules Koundé. Tuttavia, il calciatore francese ha smentito tutto nella conferenza stampa pre-amichevole contro la Costa d'Avorio.

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Jules Koundè e il suo desiderio di Barcellona

GETAFE, SPAGNA - 25 APRILE: Jules Kounde del FC Barcelona vince un duello aereo sopra Dakonam Djene del Getafe CF durante la partita di LaLiga EA Sports tra Getafe CF e FC Barcelona al Coliseum Alfonso Perez il 25 aprile 2026 a Getafe, Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

Il difensore culé viene da un'ottima stagione con i blaugrana. La sua duttilità sulla linea difensiva, difensore centrale e terzino destro, ha un grande valore nel mercato attuale. Preciso negli interventi in anticipo e decisivo nei duelli aerei, Koundé si distingue anche per un'ottima capacità palla al piede, tra assist effettuati e una discreta pulizia tecnica. Il Barça, nel lontano 2022, aveva speso 50 milioni più dieci di bonus per il centrale francese, rendendo particolarmente esoso un suo acquisto al giorno d'oggi.

🚨🎙️| Koundé: "I have a contract until 2030. In my head, the matter is pretty clear. I'm focused on the tournament until further notice. Currently I'm a Barcelona player and I hope to continue there." #fcblive pic.twitter.com/f6jc1s1bwh — BarçaTimes (@BarcaTimes) June 3, 2026

Inoltre, lo stesso calciatore non ha intenzione di muoversi, come affermato dal ritiro Mondiale: "Ho un contratto valido fino al 2030, non ho dubbi sulla mia volontà e quella del club. In questo momento la questione passa pure in secondo piano vista la concentrazione sull'impegno nazionale, ma attualmente sono un calciatore del Barcellona e mi piacerebbe restare tale".

Il giocatore ha poi parlato della Francia: "Siamo una squadra con grandi doti, non sorprende che ci danno tra i favoriti. Ognuno è consapevole di ciò ma non vogliamo essere arroganti, anzi. Già dovremo affrontare i campioni d'Africa, quindi siamo cauti sui giudizi".

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