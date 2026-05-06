Secondo match point per il Barcellona. Il più grande. Domenica sera i blaugrana possono definitivamente chiudere il discorso LaLiga proprio contro gli eterni rivali. Allo Spotify Camp Nou arriva il Real Madrid di Alvaro Arbeloa, non certo una squadra qualsiasi. A quattro giornate dalla fine, la situazione in classifica vede la squadra di Hansi Flick avanti di 11 punti sui blancos, motivo per cui ai catalani basterebbe anche un pareggio per vincere il campionato. Ma l'obiettivo è fare risultato pieno. Lo ha detto Jules Koundé.

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Jules Kounde festeggia la rete del definitivo 3-2 contro il Real Madrid nella finale di Supercoppa di Spagna giocata il 26 aprile 2025. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

Barcellona, Koundé pronto per il Clasico: "Non vediamo l'ora di giocare"

Mai accontentarsi in casa. Questo è un concetto che sanno tutti. Domenica sera, i blaugrana avranno l'occasione di mettere in tasca la lora seconda Liga consecutiva e, in più, proprio in faccia al, la rivale per eccellenza. Alla squadra di Hansibasta anche un pareggio per avere la certezza della vittoria ma, come accennato, la squadra andrà in campo per fare bottino pieno.

Proprio di questo ha voluto parlare Jules Koundé, intervenuto sul canale Youtube del Barcellona. Il difensore francese ha infatti rilasciato alcune dichiarazione sul big match di domenica guardando la sfida con grande ottimismo: "Vedo la squadra in ottima forma, molto concentrata - ha detto il difensore francese - Non vediamo l'ora di giocare il Clasico e possiamo vincere la Liga anche con un pareggio, ma una vittoria sarebbe il massimo".

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Koundé ha già colpito una volta il Real Madrid. Il francese, infatti, ha realizzato la rete del definitivo 3-2 nella finale di Supercoppa di Spagna il 26 aprile dello scorso anno. Ora i blancos non stanno vivendo un buon momento ma guai a prendere la partita sottogamba: "Conosciamo i loro punti di forza e, per questo, dobbiamo continuare a giocare secondo il nostro stile - continua il difensore - Dobbiamo saper ripiegare in difesa, ma la chiave sarà pressare efficacemente. Vinicius? È difficile da marcare, ma sono preparato".

In conclusione, Koundé ha voluto ringraziare anche i tifosi blaugrana per il loro supporto: "Apprezziamo il supporto dei tifosi perché, nel corso della stagione, ci sono momenti in cui le cose si complicano. Non vorrei vivere una vita senza sentire quella pressione, quella responsabilità, la consapevolezza che ci sono persone che contano su di noi".

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