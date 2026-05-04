Il Barcellona ha vinto la sua nona partita nelle ultime dieci gare e ha avvicinato il momento della conquista del titolo. Il successo in trasferta a Pamplona (Osasuna) per 2-1, se non ha consegnato il trofeo da casa, almeno ha tenuto vivo il sogno di raggiungere i 100 punti. Tuttavia, non è stato un match facile per i blaugrana. Le reti di Lewa e Ferran Torres sono giunte solo negli ultimi 10 minuti di gioco e il gol di Raul Garcia ha fatto tremare i tifosi culé. In campo si nota sicuramente una certa leggerezza ma tra le motivazioni dell'ardua vittoria, ci sono senza dubbio gli assenti. Raphinha era in panchina ma non è stato utilizzato, Lamine Yamal rimarrà fuori fino al Mondiale e Jules Koundé era squalificato. Proprio il terzino destro sta emergendo nei rumors di mercato nelle ultime settimane, forse le sue ultime da blaugrana.

GETAFE, SPAGNA - 25 APRILE: Jules Kounde del FC Barcelona vince un duello aereo sopra Dakonam Djene del Getafe CF durante la partita di LaLiga EA Sports tra Getafe CF e FC Barcelona al Coliseum Alfonso Perez il 25 aprile 2026 a Getafe, Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

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Jules Koundé e l'interesse del Liverpool

🚨 Breaking: According to the Daily Mail, Liverpool are planning to submit an offer worth around €80 million to sign Jules Koundé🇫🇷



If Liverpool really plan on buying Jules Koundé for €80M Barcelona should run away with it, that will actually allow the club to camp on new RB… https://t.co/a53JEW1eUE pic.twitter.com/RVcOcsOcrV — Barca Xtra (@Barcaxtr) May 4, 2026

Il nazionale francese è uno dei migliori difensori del mondo. La sua versatilità sulla linea difensiva (difensore centrale e terzino destro) lo rende un profilo tanto raro quanto ricercato. Anche la sua capacità di portare palla in conduzione è fondamentale e combinata alla sua pulizia tecnica (nel corto e nel lungo), gli permette di emergere agilmente dal pressing e iniziare la fase di costruzione rapidamente. Le 6 grandi opportunità create e i 3 assist prodotti in Liga, non devono distrarre dalle ottime qualità difensive di Jules Koundé. Nonostante l'altezza limitata di 1,80 m, il francese vince tanti duelli aerei (60%). Inoltre, la sua rapidità e la sua intelligenza gli permettono di intercettare e recuperare spesso il pallone, evitando pericolose transizioni, comunque coperte dalla sua velocità.

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Pagato 50 milioni (più di 10 di bonus) nel 2022, Jules Koundé è uno dei pezzi pregiati dei blaugrana. Eppure, secondo le indiscrezioni del Mundo Deportivo, lo staff tecnico catalano avrebbe dei dubbi sulle recenti prestazioni del nazionale francese. L'incertezza e la necessità del Barcellona di fare cassa attirano così l'interesse dei grandi club europei, tanto da far progettare un'offerta di 80 milioni di euro da parte del Liverpool, come riportato dal Daily Mail. La clausola da 1 miliardo di euro non sarà un problema se il Barcellona dovesse decidere davvero di separarsi dal suo difensore.

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