La squadra catalana non si smentisce mai a livello di talento giovanile: in rampa di lancio ecco un altro giovane trequartista spagnolo

Pietro Rusconi Redattore 23 gennaio 2026 (modifica il 23 gennaio 2026 | 15:14)

Morto un Papa se ne fa un altro. Con questa logica il Barcellona non teme la perdita del giovane talento Dro Fernandez, sempre più prossimo al passaggio in terra francese. I catalani sono stati colti impreparati dalla richiesta di cessione e dalla clausola da 6 milioni del canterano spagnolo. Tuttavia, questa sensazione di sconforto immediato lascia subito spazio alla certezza della qualità della Masia. Infatti, il trasferimento del fresco campione di Supercoppa spagnola ha semplicemente accelerato un passaggio di status di un altro giovane calciatore spagnolo. Convocato per la sfida di Champions League contro lo Slavia Praga, Juan Hernandez è pronto a diventare la prossima scoperta del Barcellona.

Chi è Juan Hernandez — Tuttavia, anche il classe 2007 della cantera catalana porta con sé problemi contrattuali. Il suo rapporto professionale col Barcellona scade a fine stagione e i contatti per il rinnovo sono già ampiamente iniziati e avanzati. Infatti il 18enne, a differenza del quasi ex compagno di club, sembra essere proiettato con decisione nel rimanere per diversi anni coi blaugrana. La sua voglia di vincere col Barça lo ha portato a rigettare i vari interessamenti da parte dei maggiori club europei, tra cui City, Chelsea e ancora il PSG.

Juan Hernandez è uno dei talenti più brillanti della nazione spagnola. Il calciatore è stato acquistato nel 2020 dal Saragozza e in questi anni ha conquistato anche l'inamovibilità nelle giovanili della nazionale spagnola. Col Barcellona B (ora rinominato in Barcellona Atletic) ha vinto una Youth League nella stagione scorsa e in quest'annata ha registrato 4 reti e 3 assist in 18 partite. Come Dro anche Juan agisce sulla trequarti o in alternativa come centrocampista centrale o ala sx.