Il giovane attaccante a soli 18 anni ha accumulato numeri stratosferici, ma secondo la FIFPRO il troppo minutaggio accumulato potrebbe avere serie conseguenze.

Mattia Celio Redattore 7 ottobre - 12:14

Dopo il ko contro il Siviglia, il Barcellona può approfittare della pausa per le Nazionali per recuperare energie e giocatori rimasti ai box. Tra questi il suo asso Lamine Yamal. Il 18 enne aveva saltato la trasferta al Pizjuan per un problema all'inguine e con ogni probabilità non ci sarà neanche per la sfida del 18 ottobre contro il Girona. L'obiettivo è tornare per il Clasico del 26 ottobre. Tuttavia, il suo infortunio ha lasciato perplessi molti sportivi tanto che più di qualcuno pensa che il talento spagnolo possa rischiare il burnout per il troppo minutaggio accumulato.

Barcellona, troppo minutaggio per Yamal: dalla Spagna è a rischio burnout — 113 partite con il Barcellona, 23 con la Nazionale Maggiore Spagnola più altre 21 tra Spagna U15 e U19. Per un totale di 8.158 minuti in campo. Tutto a soli 18 anni. Nonostante l'età Lamine Yamal gioca come un veterano e i numeri straordinari ne sono la prova. Il calciatore spagnolo ha già conquistato gli occhi del mondo del calcio. Ogni volta che tocca il pallone i tifosi sanno che il ragazzino sta per tirare fuori qualcosa di magico. Nonostante tutto, però, esiste il pericolo che la sua stella possa eclissarsi a causa del troppo minutaggio accumulato.

Nessun altro calciatore d'élite ha registrato nemmeno lontanamente le presenze e i minuti accumulati da Yamal all'età di 18 anni e il suo carico di lavoro ha portato FIFPRO, il sindacato globale dei giocatori, a utilizzare il suo tempo di gioco per club e nazionale come caso di studio. Come riporta il rapporto di ben 51 pagine, "la crescente intensità del gioco moderno è già abbastanza impegnativa per i professionisti affermati, ma per i giovani giocatori di età compresa tra i 16 e i 20 anni, i rischi sono ancora maggiori".

I record di Yamal e gli infortuni che preoccupano — Le 130 presenze di Yamal con Barcellona e Spagna prima del suo 18° compleanno sono quasi il doppio del secondo giocatore nella lista dei giocatori attuali tra queste due squadre: Pau Cubarsí, il difensore 18enne, ha registrato 69 presenze, seguiti dai centrocampisti Gavi (60) e Pedri (49). Al di là di Barcellona e Spagna, i numeri di Yamal continuano ad essere fuori scala rispetto a quelli che giocano a un livello simile. Nemmeno Bellingham si avvicina al minutaggio del blaugrana con 6.216 minuti a 18 anni.

Da quando ha debuttato con la maglia del Barcellona, Yamal ha saltato solo 18 partite tra club e nazionale: "Non sappiamo quando Lamine tornerà a causa di questo infortunio", ha detto venerdì l'allenatore del Barcellona Hansi Flick. "Non è facile dirlo dato che non si tratta di un infortunio muscolare. Non sappiamo se tornerà tra due, tre o quattro settimane, quindi non so se sarà pronto per il Clasico. Dobbiamo gestire i suoi minuti. Lo farà passo dopo passo".