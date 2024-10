Lamine Yamal ha giurato amore eterno al Barcellona: le sue parole al miele per il club catalano, vuole rimanere lì a vita.

24 ottobre 2024

Il Barcellona, come sperso è accaduto nel corso della sua storia, si gode i piccoli campione che ha tirato fuori dalla 'cantera', riuscendo a sopperire alle assenze di calciatori più esperti come De Jong (rientrato da poco), Araujo, Ter Stegen, Christensen.

Insomma, Flick ha avuto la capacità di mantenere le mani sul timone e non perdere la rotta, pur dovendosi affidare in alcuni casi a dei veri e proprio ragazzini. Quando, però, il ragazzino in questione si chiama Lamine Yamal, il discorso cambia totalmente.

Appena 17 anni ma già un ragazzo in grado di imporre la sua personalità in Liga così come in Champions League, il contesto non fa differenza: il Barcellona ha trovato una stella che già in tenera età sta dimostrando di poter diventare un patrimonio dello stesso club catalano per tanti anni.

Barcellona, Lamine Yamal giura amore eterno — Il giovane calciatore ha bene in mente quello che vuole fare da grande, e vuole farlo in indosso la maglia del Barcellona. E' stato lui stesso a giurare amore eterno al club catalano, il tutto in occasione di un'intervista per LALIGA World, dove Yamal ha parlato proprio della sua storia con i blaugrana.

"Vorrei essere ricordato nella storia del Barça come una leggenda. Grazie al Barcellona sono quello che sono. Mi ha dato tutto. La mia vita dipende dal calcio e dal Barça e spero di rimanere con loro per tutta la vita", ha detto senza mezzi termini il 17enne nativo di Esplugues de Llobregat, piccolo comune spagnolo proprio in provincia di Barcellona.