Lamine Yamal: “Messi è il migliore, ma il mio idolo d’infanzia era Neymar”

Il numero 19 blaugrana è stato intervistato dalla tv ufficiale della Liga: "Mi piacerebbe essere ricordato come una leggenda nella storia del Barça. Il club mi ha dato tutto e spero di rimanere qui per tutta la vita”.

"Il mio idolo d'infanzia era Neymar - ha spiegato il numero 19 blaugrana -, era quello che ammiravo e guardavo tutti i suoi video. Messi, ovviamente, per me è sempre stato il migliore, ma è vero che amavo il modo di essere e di giocare di Neymar".

Poi il campione d'Europa con la Spagna ha aggiunto: "Mi piacerebbe essere ricordato come una leggenda nella storia del Barça, ovviamente. Alla fine, la mia vita dipende dal calcio e dal Barça. Il club mi ha dato tutto e spero di rimanere qui per tutta la vita".

Per il momento Yamal ha un contratto fino al 30 giugno 2026 e presumibilmente lo rinnoverà. Joan Laporta, il suo presidente, ha già rivelato di aver rifiutato un'offerta di 250 milioni di euro dal PSG per lui.

"Hanno presentato un'offerta da 250 milioni per Lamine ma ho rifiutato - ha raccontato Laporta qualche giorno fa -. Per Forbes il club vale di più rispetto a un anno fa. Non vendiamo per necessità, dipende dal mercato. Gündogan è partito ma è arrivato Olmo. Ci sono giocatori che stanno rendendo meglio, come Raphinha o Lewandowski. Siamo felici".