Nonostante la precoce uscita dalla Champions League e una Liga difficilmente in discussione, i blaugrana temono per il problema fisico accusato dal numero 10
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Il Barcellona di Hansi Flick continua a volare sulle ali di Lamine Yamal. Nulla di strano, anzi. Questa è la quotidianità della squadra catalana da due anni a questa parte. Tuttavia, dalla sfida di ieri sera contro il Celta Vigo (vinta per 1-0), le cose potrebbero cambiare repentinamente per il club blaugrana. La partita di Liga ha presentato qualche difficoltà per i culé. L'avversario si presentava come ostico, settimo posto nel campionato spagnolo a pari punti col Getafe e con una buona stagione di Borja Iglesias.
Tuttavia il Barça aveva bisogno di portarsi a casa questo match per proseguire il suo percorso netto verso lo scudetto, mantenendo le grandi distanze coi rivali del Real Madrid, vincente contro l'Alaves. A +9 la squadra di Hansi Flick può stare abbastanza tranquilla considerando le sei partite rimanenti, eppure l'infortunio di Lamine Yamal rimette in discussione tutte le certezze.
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Hansi Flick preoccupato per Lamine YamalL'ala spagnola infatti ha avuto il merito di far vincere i blaugrana come spesso è accaduto in questi anni. Al 40', dopo una prima parte bloccata, Lamine Yamal ha sbloccato la partita con una rete su rigore. Tuttavia, il tiro del penalty è stato anche la causa di un problema fisico per il numero 10 blaugrana. Le immagini dell'esultanza sono eloquenti, nessun festeggiamento e solo mani in faccia a coprire il volto. Il timore è che i Mondiali americani possano essere a rischio.
⚠️🇪🇸 Lamine Yamal tendría un DESGARRO EN EL ISQUITIBIAL y se esperan estudios para CONOCER LA GRAVEDAD de la lesión.— Sudanalytics (@sudanalytics_) April 22, 2026
🚑 Grado 1: 1 a 3 semanas.
🚑 Grado 2: 4 a 8 semanas.
🚑 Grado 3: 3 a 6 meses.
Vía @HelenaCondis. pic.twitter.com/09idfhoDXJ
Anche Hansi Flick lo ha consolato al momento del cambio e ha parlato della situazione proprio al termine del match: "Dobbiamo aspettare gli esami di domani. Ha sentito qualcosa e speriamo tutti che non sia nulla di grave. Purtroppo dobbiamo accettarlo ma è davvero un peccato per noi".
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A lasciare il campo per infortunio non è stato solo Lamine Yamal ma anche Joao Cancelo: "Non sembra nulla di grave, ma serviranno altre verifiche per stabilirlo".
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