Cosa succede adesso?

Nella sua dichiarazione, afferma Marca, La Liga sostiene che la sentenza del CSD violi il quadro di controllo economico: un sistema di Fair Play Finanziario che ha costretto in passato molte società a vendere beni per pareggiare i propri conti. Gli stessi club che adesso potrebbero percepire un comportamento iniquo nel modo in cui vengono applicate le regole. La lega di Tebas, insomma, non vuole arrendersi sul Barcellona e sul caso creato da Dani Olmo. Nei giorni scorsi il presidente dei blaugranaJoan Laporta aveva commentato l'attacco subito dalla federcalcio spagnola per la vendita impropria dei box vip del nuovo Camp Nou: "Al Barcellona dobbiamo lottare contro tutto e tutti. Il nostro allenatore sta già soffrendo. Quando escono notizie come queste, mi chiede se succederà di nuovo, ma non lo so nemmeno io. Dico solo che continueremo a lottare per essere ciò che siamo: testardi e orgogliosi, culés e catalani".