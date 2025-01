Caso Dani Olmo, parla Flick: “Non sono contento, ma ho fiducia nel club”

Flick interviene sul caso Dani Olmo e sulla situazione del suo Barcellona: le dichiarazioni dell'allenatore

Enrico Pecci Redattore 3 gennaio - 14:09

Il 'giallo' Dani Olmo è ancora lontano dalla sua risoluzione. Il Barcellona, infatti, non è ancora rientrato nei parametri economici richiesti dalla Liga e non può tesserare il talento spagnolo ex Lipsia e Pau Victor. Anche il Tribunale di primo grado di Barcellona ha respinto il ricorso del club blaugrana. Alla vigilia del match di Coppa del Re contro l'Union Deportiva Barbastro, anche Hansi Flick si è espresso sul caso: "Il mio lavoro è un altro: preparare la squadra per la prossima partita di coppa. Questo è quello che posso dire. Dopodiché sono rimasto in contatto dopo Natale con il presidente (Laporta, ndr), ci ho parlato anche questa mattina".

Flick sul caos Dani Olmo: "Ho fiducia nel Barcellona" — L'allenatore tedesco si dice ottimista: "Ho fiducia nel club, in tutto quello che riguarda la squadra. Ognuno fa il suo lavoro e io devo fare il mio, che è quello di preparare bene la squadra per la prossima partita".

"Sinceramente non sono contento della situazione - ha ammesso Flick - e nemmeno i giocatori, ma è così. Siamo professionisti. La fiducia c’è. Dobbiamo aspettare la decisione" L'ex Bayern Monaco crede fermamente nel progetto Barça: "La mia opinione non è cambiata. Sono innamorato di questo club e di questa città. La mentalità nella squadra è molto buona. C'è un'atmosfera molto buona. Amiamo lavorare qui".

"La decisione presa da Dani è di rimanere al Barcellona, perché vuole giocare nel Barça. Non stiamo considerando nessun’altra opzione. Dani vuole giocare nel Barcellona". Dopo questo importante annuncio degli scorsi giorni, nelle ultime ore è tornato a parlare anche l'agente di Dani OlmoAndy Bara. Anche il procuratore, come Flick, si è detto fiducioso nell'intervista con Fabrizio Romano a GiveMeSport: "Siamo fiduciosi, il Barcellona troverà una soluzione".

Caso Dani Olmo, l'agente: "Noi aspettiamo solo il Barcellona" — "Siamo fiduciosi che il Barcellona troverà una soluzione. - ha ribadito Bara - È una situazione stressante per lui, come lo sarebbe per qualsiasi altro giocatore, ma è un grande giocatore e una grande persona. Sta cercando di mantenere la calma. Naturalmente, Dani è un vincente e ama giocare le partite, non guardarle".

Sulle possibilità di lasciare Barcellona ha invece affermato: "Posso confermare che la nostra posizione non è cambiata. Non stiamo negoziando con nessun club. Dani è un giocatore del Barcellona e vuole rimanere al Barcellona. Ha fatto grandi sacrifici nella sua vita per arrivare al Barcellona. Era il suo desiderio da tanto tempo. Altre opzioni o club? Il Barcellona è la prima e l’ultima opzione. Dani, suo padre, la famiglia, io… non stiamo pensando ad altre opzioni".

Infine, sul possibile trasferimento a zero: "Certo, i migliori affari si fanno quando i giocatori sono a parametro zero… ma anche le emozioni contano. Non abbiamo mai preso decisioni di carriera per denaro. Dani gioca a calcio perché ama il gioco, ha fatto un enorme sforzo per arrivare al Barça. Sono anche felice che Dani sia al Barça, uno dei migliori giocatori al mondo in uno dei club più grandi del mondo". Dani Olmo vuole e aspetta solo il Barcellona.

Visualizza questo post su Instagram