Lo scetticismo di Rafael Alterka sull'affare che porterebbe Williams al Barcellona potrebbe complicare non poco la situazione già spinosa

Mattia Celio Redattore 1 luglio - 12:02

L'affare Nico Williams al Barcellona sarà uno dei temi più caldi in questa sessione di calciomercato. Il giocatore vuole solamente i blaugrana. Dopo esserci andato vicino la scorsa estate, per poi restare all'Athletic Bilbao, questa volta l'affare potrebbe andare a buon fine. Tuttavia, c'è il forte rischio che il possibile passaggio del classe 2002 al Barça possa diventare un nuovo "caso Olmo". Ecco la situazione.

Caso Nico Williams, tutti i dubbi di Rafa Alkorta — "L'anno scorso sembrava che l'ingaggio di Nico Williams da parte del Barcellona sia stato fatto, ma la verità è che succede sempre qualcosa e nulla è pulito". Sono le parole di Rafa Alkorta, ex giocatore e poi direttore sportivo dell'Athletic Bilbao, sull'affare che dovrebbe portare il classe 2002 al Barcellona. Il centrocampista del Bilbao ha più volte espresso la sua volontà di vestire la maglia dei catalani e la possibilità si era fatta concreta l'estate scorsa ma poi tutto è saltato. E non è scontato che non possa succedere di nuovo.

Il Bilbao si chiede se il Barcellona sia in grado di permettersi di pagare la sua clausola rescissoria che ammonta a oltre 60 milioni di euro. La tesi si basa sulla presunta violazione della regola finanziaria che limita gli investimenti negli acquisti ai ricavi generati dal club, siano essi derivanti dalla cessione di giocatori o da riduzioni salariali. Un po' come è successo nell'acquisto di Dani Olmo dal Lipsia.

Proprio questo ha raccontato Alkorta al programma 'El Larguero': "L'ho detto più volte, l'anno scorso è successo qualcosa di simile e non so se perché avevano previsto che non sarebbero stati in grado di registrarlo. Penso che sia fantastico che il Barcellona assicuri che tutto sta andando bene e che pagherà tutti i soldi, ma penso anche che sia positivo che i rappresentanti di Nico Williams siano sicuri che il ragazzo non salterà nessuna partita".