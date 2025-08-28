Barcellona, oltre 108 milioni euro dalla vendita delle maglie

Il club blaugrana registra un +8,6% di ricavi nel 2023/24 grazie al merchandising ufficiale, consolidando la propria leadership commerciale

Danilo Loda 28 agosto - 13:23

Il Barcellona continua a macinare ricavi dalla vendita delle maglie e dei prodotti ufficiali. Secondo i dati riportati da Palco23, la società Barça Licensing & Merchandising (BLM) ha chiuso la stagione 2023/24 con un fatturato complessivo di 108,9 milioni di euro. Una cifra record che rappresenta un incremento molto importante, pari all’8,6% rispetto ai 100,1 milioni raccolti l’anno precedente.

Barcellona, maglie e prodotti ufficiali trainano il bilancio — Il dettaglio dei conti evidenzia come la parte preponderante delle entrate provenga dalla vendita diretta dei prodotti ufficiali: ben 97,8 milioni di euro, contro i 91,1 milioni registrati nel 2022/23. A questi si aggiungono 10,9 milioni derivanti da servizi accessori, che completano il quadro di una crescita costante.

Il merchandising è diventato così un pilastro del modello economico del Barcellona, al pari dei diritti televisivi e delle sponsorizzazioni. Ogni nuova stagione e ogni nuova maglia ufficialerappresentano un appuntamento atteso dai tifosi, che contribuiscono in modo determinante alla stabilità finanziaria del club.

Gestione dei costi e accantonamenti — Se i ricavi crescono, anche la gestione interna mostra segnali positivi. Gli accantonamenti sono aumentati a 50,3 milioni di euro rispetto ai 41,3 milioni del 2022, segnale di una strategia di protezione economica più solida. Parallelamente, il consumo di beni è sceso da 50,3 milioni a 48 milioni, dimostrando maggiore efficienza operativa e una migliore razionalizzazione dei costi

Con questi risultati, il Barcellona conferma la solidità della propria strategia di merchandising e licensing, sempre più centrale nel modello di business blaugrana. La crescita costante del fatturato da prodotti ufficiali evidenzia la forza del marchio e la sua capacità di attrarre tifosi e consumatori a livello globale.