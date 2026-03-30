Esami spietati per Raphinha: lesione al bicipite femorale e 5 settimane di stop. Il Barcellona gli concede un permesso speciale per volare in Brasile dalla famiglia e staccare la spina. Rientrano in gruppo Balde e Koundé

Francesco Intorre 30 marzo - 15:46

L'emergenza infortuni in casa Barcellona non accenna a diminuire, trasformando questa fase della stagione in un vero e proprio percorso a ostacoli per Hansi Flick. Se da una parte sorride a metà per aver finalmente ritrovato in gruppo pedine preziose come Alejandro Balde e Jules Koundé, dall'altra l'infermeria blaugrana registra un nuovo e pesantissimo ingresso.

Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Raphinha, dopo il problema accusato con la maglia del Brasile, hanno purtroppo confermato le sensazioni negative della vigilia. Lo staff medico del club ha evidenziato una seria lesione al bicipite femorale della gamba destra, un infortunio che spezza il grande momento di forma dell'esterno offensivo.

I tempi di recupero per l'infortunio di Raphinha: quante partite col Barcellona salta? — Il referto stilato dai medici catalani non lascia spazio a dubbi o a recuperi lampo. L'esterno brasiliano dovrà rimanere fermo ai box per circa 5 settimane. Si tratta di un'assenza sanguinosa per il Barcellona, che si prepara ad affrontare il momento clou della stagione agonistica. Raphinha salterà inevitabilmente i prossimi impegni di Liga, dove i blaugrana si stanno giocando punti pesantissimi per la vetta della classifica. Ma soprattutto rischia di dare forfait per le decisive sfide europee che attendono la squadra. Hansi Flick sarà costretto a ridisegnare completamente le catene laterali, chiedendo probabilmente gli straordinari a Lamine Yamal e a Ferran Torres per colmare il vuoto lasciato dalla corsa e dagli assist del brasiliano.

Il permesso speciale e il rientro in Brasile — Di fronte a questa doccia fredda, che rischiava di abbattersi pesantemente sul morale del giocatore, la società ha dimostrato una grandissima sensibilità, mettendo l'uomo davanti all'atleta. Secondo quanto riportato in queste ore da Mundo Deportivo, il Barcellona ha infatti concesso a Raphinha un permesso speciale importantissimo dal punto di vista umano.

L'esterno ha ricevuto l'ok per volare immediatamente in Brasile e trascorrere qualche giorno di totale riposo circondato dall'affetto della propria famiglia. L'obiettivo del club è permettergli di assorbire il duro colpo psicologico legato a questo stop prolungato, staccando completamente la spina dalle pressioni di Barcellona, per poi rientrare in Catalogna con la testa libera e pronta per affrontare il lungo e faticoso percorso di riabilitazione.