Ipotesi Valencia, ma l'appuntamento potrebbe slittare anche al match contro il Getafe: tutti gli aggiornamenti.
Il Barcellona spera di ritornare quanto prima in casa sua, allo Spotify Camp Nou. La prossima partita che la formazione di Flick giocherà in casa è fissata domenica 14 settembre alle ore 21.00: per questo match, la società auspica di giocare finalmente nel suo stadio. Ciò, però, potrebbe essere più difficile del previsto: soprattutto, è possibile che anche la prossima sfida contro il Getafe non si giocherà tra le mura della nuova arena.

 

Quando torna il Barcellona al Camp Nou? Le ultime notizie

Secondo i media spagnoli, questo pomeriggio dovrebbe essere emanata la decisione finale sulla partita di domenica. Il piano del Barcellona è giocare al Camp Nou, ma è molto più probabile che la quarta giornata de LaLiga andrà in scena all'Estadi Johan Cruyff, arena che conta 6.000 posti a sedere. LaLiga, tra l'altro, ha già autorizzato questo campo come valida alternativa, il che permette di perfezionare tutti i dettagli ed evitare quanto accaduto a Vallecas in occasione di Rayo Vallecano-Barcellona.

Il Barcellona, poi, non ha ancora presentato il certificato di fine lavori; o almeno, non lo aveva fatto ancora entro ieri sera. È una corsa contro il tempo per disputare il match allo Spotify Camp Nou: la decisione, ad ogni modo, dovrebbe arrivare questo pomeriggio. Resta in attesa anche il Valencia, che a sua volte vuole sapere il numero di biglietti che potrà mettere a disposizione per i suoi tifosi. La questione si ripresenterà molto probabilmente anche in occasione di Barcellona-Getafe, in programma il 21 settembre. Nel mezzo, ci sarà la prima partita di Champions League contro il Newcastle, in Inghilterra.

Barça bicicletta
I giocatori del Barcellona esultano dopo la vittoria contro il Real Madrid. (Foto di David Ramos/Getty Images)
