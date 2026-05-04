Non sarà sicuramente riuscito a ripetere i numeri eccezionali della scorsa stagione, ma questo non importa. Raphinha è uno dei punti centrali nel progetto del Barcellona. Un giocatore veramente indispensabile che dall'arrivo di Hansi Flick è completamente cambiato diventando incisivo come mai prima d'ora. Di questo se ne sono accorti anche altri top club europei che lo vorrebbero tra le loro fila. Ma la moglie del giocatore non la pensa così.

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Barcellona, la moglie di Raphinha spegne qualsiasi voce di mercato

BARCELLONA, SPAGNA - 15 MARZO: Raphinha del FC Barcelona festeggia il primo gol della sua squadra con il compagno Roony Bardghji durante la partita di LaLiga EA Sports tra FC Barcelona e Sevilla FC allo Spotify Camp Nou il 15 marzo 2026 a Barcellona, Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Tutti pazzi per Raphinha. Tutti vogliono Raphinha. Il giocatore brasiliano si è preso il Barcellona da quando è arrivato Hansi Flick e ora tutti lo vogliono. Ma la moglie del giocatore spegne qualsiasi voce di un possibile addio. A modo suo. Natalia Belloli, la moglie del brasiliano, ha infatti reagito ad un post su Instagram che riprendeva le ultime indiscrezioni secondo cui il calciatore avrebbe dei dubbi sulla sua permanenza al Barça.

Raphinha’s wife, Natalia Belloli, mocked reports claiming the Barcelona winger is unsure about staying, reacting with laughing emojis on Instagram. The rumours suggested doubts after injuries and UCL exit, but the gesture dismisses their credibility. pic.twitter.com/xnd0dMvAe2 — BarcaSphere (@BarcaSphereX) May 4, 2026

La ragazza, che vanta oltre un milione e mezzo di follower su Instagram, ha commentato con diverse emoji che ridono un post in cui si affermava che Raphinha era aperto all'idea di andarsene e non era sicuro se rimanere la prossima stagione dopo l'infortunio e l'eliminazione del Barcellona dalla Champions League. Un bel sospiro di sollievo per il popolo catalano.

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Il commento della moglie del numero 11, dunque, mette chiaramente in evidenza che le voci di mercato non sono affatto veritiere considerando poi che l'ex Leeds, il cui contratto scade nel 2028, non ha mai espresso la voglia di lasciare i blaugrana. Trattiva, semmai c'è mai stata, morta sul nascere. Il prossimo anno il club catalano ripartirà dal classe '96.

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