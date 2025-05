Dopo la cocente eliminazione dalla Champions League, il Barça di Hansi Flick arriva al derby con i Blancos per allungare in classifica e chiudere il discorso

Edoardo Ciriaci 10 maggio - 21:19

È una partita che divide. Amicizie, idee, tendenze. Da sempre Barcellona e Real Madrid rappresentano per il calcio qualcosa che va oltre il campo. Passato contro futuro, tradizione che sfida l'innovazione. Il patriottismo blanco e la voglia di indipendenza blaugrana. Modi di essere che trovano fede e forza in 22 corpi che danno l'anima in una sfida che non può essere raccontata solo come una partita tra uomini che rincorrono un pallone. La trentacinquesima giornata del massimo campionato spagnolo, La Liga, propone il Clàsico. Gli incoscenti ma fortissimi giovani di Flick contro i marziani diventati uomini di un Carlo Ancelotti al Passo d'Addio. Fischio d'inizio alle 16:15 di domenica 11 maggio, rien ne va plus.

Come ci arriva il Barcellona — Due minuti, mancavano solo due minuti per assicurarsi la finale di Champions League. Il Barça comandava 3-2 su un'Inter che però non si è fatta spaventare e ha deciso di regalare al mondo una delle partite più belle della storia. C'è addirittura chi ha rispolverato quella "del secolo" (Italia-Germania 4-3). E mentre i nerazzurri sognano Monaco, quelli rossoblù non riescono ancora ad addormentarsi. La frustazione sfogata con lettere social al miele nei confronti dei tifosi che, nonostante il San Sirazo, c'erano e continueranno ad essere al fianco dei loro eroi. Su tutti Lamine Yamal, che non balla ma promette il riscatto. Già dal derby. Obbligatorio vincere e aumentare la distanza di sicurezza su un Real ora a -4 con altrettante sfide da giocare.

Il Real ne approfitta — Carlo Ancelotti ha seguito tutto, mentre nascondeva il timido sorriso di un vecchio lupo di mare che sa quando il mare può facilitare la traversata. E questo è un momento ideale per mettersi in moto. Gli avversari sono stanchi e feriti, perché da una caduta così non si recupera solo con qualche giorno di riposo, mentre il Real in campionato ha continuato a vincere e vuole regalarsi un ultimo grande derby in stagione. “Il mio ultimo Clasico contro il Barcellona? È speciale come sempre. È l’ultimo della stagione perché il Barcellona non si è qualificato per il Mondiale per Club”, in punta di fioretto Ancelotti nella conferenza della vigilia.

Le probabili formazioni di Barcellona-Real Madrid — BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Eric Garcia, Cubarsi, Inigo Martinez, Gerard Martin; De Jong, Pedri; Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Lewandowski. All. Flick.

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Vazquez, Asencio, Tchouameni, Garcia; Valverde, Ceballos; Rodrygo, Bellingham, Vinicius; Mbappé. All. Ancelotti.

Il pronostico di Barcellona-Real Madrid — Un derby è sempre impronosticabile ma quello spagnolo, tra Real Madrid e Barcellona, quasi mai scarno di gol. Occhio alla quota dedicata, 1.33 qualora entrambe dovessero segnare. Per i bookmakers però nonostante il momento resta favorito il Barcellona: 1.95 per l'1 fisso, 3.40 il 2 e addirittura a quota 4 il pareggio.