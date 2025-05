Barcellona-Real Madrid, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Dove vedere la partita e le ultime novità sulla partita che può decidere la vittoria del campionato o la sua riapertura

Filippo Montoli 10 maggio 2025 (modifica il 10 maggio 2025 | 10:32)

Domenica pomeriggio 11 maggio 2025 andrà in scena il Clasico tra Barcellona e Real Madrid e la partita non potrebbe essere più decisiva di questa. Divise da quattro punti a quattro giornate dalla fine, una vittoria del Barcellona metterebbe praticamente fine al discorso sulla vittoria finale, così come il pareggio, mentre gli eventuali tre punti del Real Madrid riaprirebbero tutto. A entrambe le squadre non resta che questo obiettivo e così tutte le energie saranno dedicate a questo match. Ecco dove vedere in diretta tv e streaming Barcellona-Real Madrid valevole per la trentacinquesima giornata de LaLiga.

Come arrivano le due squadre — I blaugrana arrivano dalla sconfitta di San Siro contro l'Inter nella semifinale di ritorno della Champions League che ha definitivamente detto fine alle speranze di Triplete dei padroni di casa. Molti dubbi quindi su come l'eliminazione possa pesare a livello psicologico, e in generale fisico, sui giocatori. Il Barcellona però non perde in campionato da dicembre e ha vinto tutti gli scontri diretti (3) con i Blancos quest'anno.

Il Real Madrid invece non vuol vedere sfumare la possibilità di vincere l'unico trofeo stagionale rimasto e di consegnarlo, come avvenuto con Coppa del Re e Supercoppa, agli acerrimi rivali. La squadra di Ancelotti arriva in campionato da 4 vittorie consecutive, intermezzate però dall'eliminazione dalla Champions League e dalla sconfitta in finale di Coppa. Ultima chiamata, dunque, per i Blancos ed evitare una stagione a secco di titoli.

Le probabili formazioni — Hans Flick ha perso Jules Koundé, uscito per infortunio contro l'Inter nella gara di andata, e non potrà contare su di lui per il resto della stagione. Tornato ad allenarsi, ma in dubbio per domenica, Alejandro Balde. Il tecnico tedesco dovrebbe schierare il suo consueto 4-2-3-1. Tra i pali Szczesny, davanti al quale giocheranno Eric Garcia, Cubarsí, Martínez e Martín. In mediana ancora in scena il duo Pedri-De Jong. Attacco pesante con il trio Yamal, Olmo e Raphinha alle spalle del rientrante da titolare Lewandowski.

Ancelotti deve continuare a fare a meno di pedine molto importanti dello scacchiere Blancos. Confermate le assenze di Carvajal, Mendy, Rudiger, Militao, Camavinga e Alaba. Con la necessità di diversi accorgimenti, il Real dovrebbe scendere in campo con un 4-4-2. In difesa, davanti a Courtois, saranno schierati Lucas Vázquez e Fran Garcia sulle fasce, affiancati dalla coppia Asencio-Tchouaméni. Linea di centrocampo composta da Valverde, Ceballos, Bellingham e Arda Güler, confermato dopo le ultime buone prestazioni. Davanti, i gol saranno affidati alla coppia Vinícius-Mbappé.

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Eric, Cubarsí, Martínez, Martín; Pedri, De Jong; Yamal, Olmo, Raphinha; Lewandowski. Allenatore: Hans-Dieter Flick.

REAL MADRID (4-4-2): Courtois; Vázquez , Asencio, Tchouaméni, Fran Garcia; Valverde, Ceballos, Bellingham, Güler; Vinícius, Mbappé. Allenatore: Carlo Ancelotti.

Barcellona-Real Madrid, dove vedere la partita in diretta tv e streaming — Il Clasico di domenica pomeriggio, ore 16.15, sarà visibile su Dazn in diretta tv e in streaming sull'app. La telecronaca sarà affidata ad Alberto Santi, accompagnato dal commento tecnico di Emanuele Giaccherini. Durante la partita sarà attiva la FanZone, dove gli spettatori potranno commentare live il match, partecipare a sondaggi, a quiz e altro ancora.