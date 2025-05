Inter-Barcellona, Adani: “Materazzi aveva lasciato San Siro dopo il 3 a 2”

Il noto opinionista sportivo ha raccontato della partita tra nerazzurri e blaugrana e l'episodio dell'abbandono di San Siro sul 3 a 2 di Raphinha.

Samuele Amato 8 maggio 2025 (modifica il 8 maggio 2025 | 11:31)

Il mondo sembra non aver superato la semifinale di Champions League che si è giocata a San Siro martedì sera. Inter-Barcellona è diventata una partita simbolo, una delle più spettacolari della competizione e degli ultimi anni. Gara che è terminata 4 a 3, tra rimonte blaugrana e contro-rimonte nerazzurre. Sul 3 a 2 dei catalani di Hansi Flick alcuni tifosi interisti hanno abbandonato lo stadio: un episodio di cui parla anche Daniele Adani durante la puntata del podcast Viva El Futbol. Come racconta lo stesso opinionista, anche Marco Materazzi aveva provato lasciare il Meazza, salvo poi tornare al suo fianco per il finale.

Adani: "Molti sono andati via, alcuni son però ritornati" — Inter-Barcellona ha ribadito, ancora una volta, che il calcio è uno sport dal finale imprevedibile. A San Siro è andata in scena una partita che passerà alla storia di questo sport e della competizione europea più prestigiosa e ambita. I nerazzurri di Simone Inzaghi superano, con un finale thriller, i catalani di Hansi Flick e strappano il pass per la finale di Monaco di Baviera, dove affronteranno il PSG (vincente contro l'Arsenal).

Una gara che all'87esimo era in mano ai blaugrana, quando Raphinha ha segnato il 3 a 2. In quel momento, molti tifosi hanno deciso di lasciare lo stadio, arrendendosi alla delusione di una rimonta subita nella ripresa. A parlare del momento è anche Lele Adani, nella trasmissione del suo podcast con Nicola Ventola e Antonio Cassano. L'ex-difensore di Brescia, Fiorentina e Inter ha puntato sulle sensazioni che ha regalato questa partita, per poi svelare un retroscena proprio dopo il gol di Raphinha.

"Anche Marco Materazzi con la famiglia sono andati via. Eravamo partiti insieme e poi via, ma come anche molti della Nike" rivela Adani. Se, però, c'è chi non è riuscito a rientrare, ci sono anche persone che hanno potuto evitare di uscire del tutto dall'impianto del Meazza. Infatti, l'opinionista sportivo continua con il racconto: "Marco ha fatto tempo a rientrare, era andato via e poi me lo sono ritrovato lì, seduto di fianco. Questo fa capire che quella partita non finiva mai".

Adani: "Inter-Barcellona è stata una partita biblica" — Per il conduttore del podcast Viva El Futbol, presente allo stadio per la semifinale di ritorno, si è trattato di un momento storico del calcio. "Secondo me s'è paralizzato il mondo. Tutti erano con gli occhi puntati su San Siro, tutti stavano vedendo quella partita", dichiara Adani.

Ma il racconto delle sue sensazioni della notte eroica di Inter-Barcellona continua: "A cavallo tra il gol di Raphinha e quello di Acerbi è venuta giù una pioggia veramente biblica. Pioveva dentro. Molti dicevano di andare nei posti dietro, ma no si resta qua! Perché va fatta epica, si prende l'acqua sulle ginocchia. Basta queste cose per star comodi, è calcio bisogna sporcarsi! Se no non arriva il merito".

"C'era una follia generale, dai prezzi per i biglietti a quelli per il parcheggio. C'era una roba.. un cinema fuori! Tutti folli ed in questa follia è arrivata quella partita" conclude Adani introducendo il tema di Inter-Barcellona nell'ultima puntata del podcast con Ventola e Cassano.