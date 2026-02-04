Intervistato nel post partita della sfida di Coppa del Re, Javi Moreno, attaccante dell'Albacete, ha spiegato la differenza fra madrileni e catalani

Giorgio Trobbiani 4 febbraio - 11:15

Prima la vittoria clamorosa contro il Real Madrid del neo arrivato Arbeloa, poi la lotta, fino all'ultimo minuto, con il Barcellona di Hansi Flick :l'Albacete, la squadra rivelazione di questa Coppa del Re, è stata la vera cenerentola del torneo ed ha rischiato di fare lo scherzetto anche ai blaugrana nella serata di ieri. Il suo bomber, Javi Moreno, a segno ieri sera contro il Barcellona, ha parlato nel post gara e spiegato la differenza del giocare contro i ragazzi di Flick e le Merengues.

Albacete, Javi Moreno: "Ecco la differenza fra Barcellona e Real Madrid" — Il suo colpo di testa ha regalato un'ultima speranza, poi rivelatasi vana, per l'Albacete. Javi Moreno, attaccante del piccolo club spagnolo, ha poi parlato ai microfoni dei giornalisti nel post gara spiegando come e perché il Real Madrid, battuto nel turno precedente di coppa, e il Barcellona, sono due squadre differenti: "È molto diverso giocare contro il Real Madrid o il Barcellona? Sì e no. Si parla sempre di giocatori di altissimo livello che sai che possono fare una sorpresa in qualsiasi momento. Ma penso che ci sia molto più ordine al Barcellona che al Real Madrid, che è più caotico. Ma d'altra parte, questo rende il Barcellona più prevedibile. Il fatto è che i loro passaggi sono precisi, e non importa quanto tu sappia".

La spiegazione è chiarissima ed è un po' lo specchio della stagione di entrambe le super compagini iberiche. Javi Moreno ha poi parlato del suo Albacete: "Nessuno, prima, credeva che saremmo arrivati ​​fin qui, soprattutto considerando la qualità delle squadre che abbiamo affrontato. Grazie alla convinzione e al duro lavoro, siamo riusciti ad arrivare fin qui e siamo molto contenti".